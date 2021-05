'या' कारणामुळे सुरेश वाडकरांनी नाकारलं होतं माधुरी दीक्षितचं स्थळ

जिच्या हास्यावर आणि सौंदर्यावर जगभरातील कोट्यवधी चाहते फिदा आहेत, अशी अभिनेत्री म्हणजे माधुरी दीक्षित Madhuri Dixit. अगदी लहानांपासून वृद्धांपर्यंत तिच्या अभिनयाचे, नृत्याचे चाहते आपल्याला पाहायला मिळतात. बॉलिवूडची 'धकधक गर्ल' अर्थात माधुरीसारखीच आपली पत्नी किंवा प्रेयसी असावी, अशी अनेक मुलांची अपेक्षा असते म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. पण तुम्हाला माहित आहे का, खुद्द माधुरीला एकदा नकार पचवावा लागला होता. होय, तेसुद्धा अरेंज मॅरेजचा विचार सुरु असताना. (this is the reason why singer suresh wadkar refused marriage proposal of madhuri dixit)

माधुरीचे कुटुंबीय जेव्हा तिच्या लग्नाचा विचार करत होते, तेव्हा त्यांच्या डोळ्यांसमोर गायक सुरेश वाडकर यांचं नाव आलं होतं. इतकंच नव्हे तर, वाडकरांना याबद्दल विचारण्यातही आलं होतं. पण त्यांनी हे स्थळ स्पष्टपणे नाकारलं. माधुरीचे वडील सुरेश वाडकरांकडे माधुरीचं स्थळ घेऊन गेले होते. तेव्हा ते संगीतसृष्टीत आपला जम बसवत होते. शिवाय वाडकर आणि माधुरी यांच्या वयात १२ वर्षांचा फरक होता.

हेही वाचा: माधुरी सांगतेय मास्क वापरण्याची योग्य पद्धत; पाहा Video

वाडकरांनी लग्नाचं स्थळ नाकारताना कारणंही अजबच दिलं. मुलगी खूपच बारीक असल्याचं कारण देत त्यांनी नकार दिला होता. या नकारामुळे माधुरीच्या आई-वडिलांना खूप दु:ख झालं होतं. नंतरच्या काळात वाडकरांनी माधुरीच्या अनेक चित्रपटांसाठी पार्श्वगायनही केलं होतं.

माधुरीने १९९९ मध्ये डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न करून परदेशात संसार थाटला. या दोघांना दोन मुलं आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ती 'बकेट लिस्ट' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती.