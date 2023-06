72 Hoorain सिनेमाच्या रिलीजआधीच झालंय या पाकिस्तानी कलाकाराचे निधन, सर्वांना शोक

72 Hoorain News Rashid Naaz: सध्या सगळीकडे ७२ हुरे सिनेमाची चर्चा आहे. द केरळ स्टोरी नंतर वादग्रस्त विषयावर आधारीत ७२ हुरे हा सिनेमा पाहायला प्रेक्षक आतुर आहेत. अशातच या सिनेमाविषयी एक मोठी अपडेट समोर आलीय. या चित्रपटात एका पाकिस्तानी अभिनेत्यानेही महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. अभिनेता रशीद नाज या असं या अभिनेत्याचं नाव आहे.

(This Pakistani actor rashid naaz passed away before the release of 72 Hoorain)

72 हूरें या चित्रपटात राशिद नाजने महत्त्वाची भूमिका साकारली असून त्याची झलक ट्रेलरमध्येही पाहायला मिळाली आहे. पण आता हा चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत असताना हा चित्रपट पाहण्यासाठी अभिनेता या जगात नाही. 17 जानेवारी 2022 रोजी वयाच्या 73 व्या वर्षी या अभिनेत्याचे निधन झाले. त्यांनी अनेक टीव्ही शो आणि चित्रपटांमध्ये काम केले. ७२ हुरे सिनेमात रशीद नाजने महत्वाची भूमिका साकारलीय.