टायगर श्रॉफ करण जोहरच्या 'कॉफी विथ करण' या बहुचर्चित शोमध्ये झळकणार आहे. करण जोहरच्या या शो मध्ये सेलिब्रिटींचे अनेक सिक्रेट्स बाहेर पडत चर्चेत येत असतात. आलिया ते रणबीर आणि सारा ते अनन्या अशा अनेक सेलिब्रिटींचे सिक्रेट्स याच शोमध्ये बाहेर पडलेत. आता दिशा नंतर टायगरच्या आयुष्यात श्रद्धाची एन्ट्री होते की काय अशी चर्चा नेटकऱ्यांमध्ये चालली आहे. खरं तर या शो मधल्या टायगरच्या एका वक्तव्यानेच टायगर आणि श्रद्धाच्या चर्चांना उधाण आलंय. (After breakup with disha is tiger in love with shaddha kapoor?)

करण जोहरच्या कॉफी विथ करण या शोमध्ये टायगरने करण सोबतच्या चर्चांमध्ये असे काही म्हटले की त्यानंतर टायगर आणि श्रद्धा यांच्या चर्चांची सोशल मीडियावर चांगलेचीच चर्चा रंगली. दिशा आणि टायगरचं नुकतंच ब्रेक झालं असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगल्या होत्या. आणि टायगरने कॉफी विथ करण या शो मध्ये दिशा सोबत त्याचं ब्रेकअप झालं असल्याचंही स्पष्टच सांगितलं.

मात्र यावेळी टायगरला श्रद्धा कपूर आवडते या गोष्टीचाही त्याने खुलासा केला. त्याला तिच्यात वेगळाच अट्रॅक्टिव्हनेस दिसत असल्याचेही तो म्हणाला. अर्थात आता दिशासोबत ब्रेकअपनंतर टायगर श्रद्धा कपूरमध्ये प्रेम शोधत तर नाही ना? असा प्रश्न अनेकांना पडलाय.

'मी सध्या सिंगल आहे. मी कोणाच्यातरी शोधात आहे असं मला कायम वाटत असतं', असंही तो म्हणाला. टायगर इथेच थांबला नाही. 'मला आधीपासूनच श्रद्धा आवडत होती असंही तो यावेळी म्हणाला. श्रद्धा डॅशिंग दिसते.' असं तो म्हणाला. श्रद्धाचं टायगरच्या तोंडून एवढं कौतुक ऐकून चाहत्यांच्या चर्चेला उधाण आलंय.

