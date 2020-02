Baaghi 3 Trailer : टायगर करणार थेट सिरीयात फायटींग!

मागील अनेक दिवस 'बागी ३'ची चर्चा सुरू होती. परवा त्याचे पोस्टर रिलीज झाल्यावर तर टायगर श्रॉफच्या चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. आज अखेर बागी सिरीजमधील तिसऱ्या भागाचे म्हणजेच 'बागी ३'चे ट्रेलर रिलीज झाले. अॅक्शनचा मसाला असलेल्या बागीमध्ये थेट सिरीयातील युद्ध दाखविले आहे...

Baaghi 3 Poster : रणभूमीवरील पिळदार शरिरयष्टीतला टायगर बघाच!

विक्रम (रितेश देशमुख) व रॉनी (टायगर श्रॉफ) दोघंही भाऊ आहेत. दोघांचं एकमेकांवर प्रचंड प्रेम आहे. रॉनी विक्रमला जीवापेक्षा जास्त जपतो. त्याला कोणत्याही प्रकारची इजा पोहोचलेली रॉनीला चालत नाही. विक्रमने एक हाक दिली तरी रॉनी कायम त्यांच्या सुरक्षेसाठी उपलब्ध होतो. पण या छान नातेसंबंधात मिठाचा खडा पडतो. पोलिस असलेला विक्रम काही कारणाने सिरीयात जातो, तेथे त्याचे अपहरण होते व हे रॉनीला सहन होत नाही. त्याचा बदला घेण्यासाठी तो थेट सिरीयात पोहोचतो व विक्रमच्या किडनॅपर्सला यमसदनी धाडतो. या सर्व लढाईत श्रद्धा कपूर त्याच्यासोबत असते. तर विक्रमच्या पत्नीची भूमिका अंकिता लोखंडेने साकारली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

The #Baaghi franchise is only getting bigger with every installment... #Baaghi3 promises bigger action, bigger scale and #TigerShroff like never before... #Baaghi3Trailer: https://t.co/EJVXJfnDfv

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 6, 2020