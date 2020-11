'टॉम अँड जेरी' सिनेमाचा हा जबरदस्त ट्रेलर पाहून रमाल बालपणींच्या आठवणीत

मुंबई- अनेक वर्षांपासून प्रत्येकाच्या मनावर छाप पाडणारं कार्टून म्हणजे 'टॉम अँड जेरी'. उंदीर आणि मांजराचा हा खेळ, त्यांच्यातील मस्ती, कुरघोडी आणि भांडणं या कार्टुनमध्ये दाखवण्यात आल्या आहेत. यातील टॉम( मांजर) आणि जेरी( उंदीर) या भूमिकांनी प्रेक्षकांच्या मनावर अशी काही जादू केली आहे की आजतागायत प्रेक्षक हे कार्टुन विसरलेले नाहीत. आता तर या कार्टुनच्या चाहत्यांसाठी आणखी एक आनंदाची बातमी आहे. हे कार्टुन आता लवकरच मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. यावर आधारित सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून नुकताच त्याचा ट्रेलर देखील रिलीज करण्यात आला आहे.

व्हिडीओ: ‘मनी हाइस्ट’मधल्या ‘इन्स्पेक्टर रकेल’ने गायलं सलमानचं ‘चुनरी चुनरी’ गाणं

'टॉम अँड जेरी' या कार्टुनवर आधारित हा सिनेमा ३ डी लाइव्ह ऍनिमेशन असणार आहे. यात रिअल लाइफ वर्ल्डमध्ये टॉम आणि जेरी या दोन ऍनिमेटेड पात्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सिनेमात अन्य कलाकारांसोबत टॉम आणि जेरी ही दोन ऍनिमेटेड पात्र उभी करण्यात आली आहेत. नुकत्याच रिलीज झालेल्या या सिनेमाच्या ट्रेलरने प्रेक्षकांची मनं जिंकली असून त्याच अंदाजात टॉम आणि जेरी प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहेत.

या ट्रेलरमध्ये, न्युयॉर्कमधील एका आलिशान हॉटेलमध्ये भारतीय परंपरेनुसार एक लग्नसोहळा सुरु असतो. या सोहळ्यात अचानक जेरी पोहोचतो आणि धुमाकूळ घालतो. त्यामुळे जेरीला पळवून लावण्यासाठी या लग्नाची वेडिंग इव्हेंट प्लॅनर टॉमची निवड करते. या हॉटेलमध्ये टॉम आणि जेरीचा पकडापकडीचा खेळ सुरु होतो. ज्यामुळे लग्नाच्या कार्यात अनेक मजेशीर किस्से घडतात. हे मजेशीर किस्से या सिनेमात पाहायला मिळणार आहेत.

Tom and Jerry take their cat-and-mouse game to the big screen. Watch the trailer for the new #TomAndJerryMovie now – coming to theaters 2021. pic.twitter.com/mk9tt850mP

— Tom And Jerry Movie (@TomAndJerry) November 17, 2020