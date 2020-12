रामगोपाल वर्मा यांच्या 'कोरोना व्हायरस' सिनेमाचा ट्रेलर रिलीज

मुंबई- देशभरात कोरोना व्हायरसचं थैमान अजुन सुरुच आहे. अशातंच आता बॉलीवूड दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा त्यांचा आगामी साऊथ इंडियन सिनेमा 'कोरोना व्हायरस' प्रेक्षकांच्या भेटीला आणणार आहेत. या सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच त्यांनी त्यांच्या सोशल मिडियावरुन शेअर केला आहे. रामगोपाल वर्मा यांनी या सिनेमात कशा प्रकारे कोरोना व्हायरसची भिती ख-या आयुष्यात आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मिडियावर धुमाकुळ घालायला सुरुवात केली आहे. या ट्रेलरमधून एका कुटुंबाची कथा मांडण्यात आली आहे.

या ट्रेलरमध्ये पाहायला मिळतंय की कोरोनाच्या महारोगराईमध्ये एक कुटुंब सुरुवातीला आनंदी दिसून येतं. मात्र कुटुंबातील एका सदस्याला कोरोना होतो ज्यानंतर कौटुंबिक वातावरण पूर्णपणे बिघडून जातं. घरातील प्रत्येक सदस्य घाबरलेला दिसतोय. जर घरातील एकाला कोरोना झाला तर घरातील इतर सगळ्या सदस्यांची कशी हालत होते हे दाखवण्याचा प्रयत्न राम गोपाल वर्मा यांनी केला आहे. रामगोपाल वर्मा यांचा कोरोना व्हायरस हा सिनेमा ११ डिसेंबरला रिलीज होणार आहे.

Here is TRAILER 2 of CORONAVIRUS ..it is a REAL LIFE HORROR FILM..releasing next week on 11 th ...1st NEW FILM TO RELEASE IN THEATRES AFTER LOCKDOWN .. https://t.co/W9OABQbvwA

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 2, 2020