काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावर एक फोटो जोरदार व्हायरल झाला,जो पाहिल्यावर सगळ्यांनी तोंडात बोटं घातली होती. अर्थात तो फोटो होताच इतका बोलका,आणि त्याचा विषय सगळ्यांचा फेव्हरेट. हो, तो फोटो होता सलमान-सोनाक्षीच्या साखरपुड्यातील अंगठी घालतानाचा क्षण टीपणारा. त्या फोटोवरनं एकच अफवा सगळीकडे पसरली की सलमान-सोनाक्षी लग्न करत आहेत. पण आता त्या फोटोमागचं सत्य समोर आलं आहे,की तो फोटो खोटा होता म्हणजे ती मॉर्फ इमेज होती. खरंतर त्या अफवा पसरवणाऱ्या फोटोवर सोनाक्षीही भडकली होती. तिनं अफवा पसरवणाऱ्यांना आणि त्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या दोघांना 'मुर्ख' म्हणून संबोधलं होतं. ती म्हणाली होती,''तुम्हाला फोटो आणि मॉर्फ केलेला फोटो यातला साधा फरक कळत नाही.मुर्ख कुठले''. आणि तिनं स्माइली इमोजी पोस्ट केले होते.

त्या फोटोत सलमान(Salman Khan) आणि सोनाक्षी(Sonakshi Sinha) दिसत मात्र सुंदर होते. सलमाननं छान पांढऱ्या रंगाचा शर्ट आणि बेज रंगाचा जॅकेट घातला होता तर सोनाक्षीही ट्रेडिशनल साडीमध्ये नव्या नवरीच्या थाटात देखणी दिसत होती. आता तो फोटो इतका चालाखीने मॉर्फ केला होता की पाहणाऱ्याला विश्वास बसलाच पाहिजे. त्यात सलमान आणि सोनाक्षी दोघेही बॉलीवूड मधले मोस्ट एलिजिबल बॅचलर आहेत. त्यामुळे अर्थातच त्यांचे चाहते दोघांच्या लग्नाची चातकासारखी वाट पाहतायत. तेव्हा पटकन विश्नास ठेवला नं राव त्या मॉर्फ फोटोवर सगळ्यांनी. तो फोटो जेव्हा सोशल मीडियावर पोस्ट केला तेव्हा काहींनी म्हटलं,''दोघांनी दुबईत गुपचूप लग्न उरकलं'',तर काहींनी म्हटलं,'' मुंबईतच घरच्यांच्या उपस्थितीत हे लग्न झटपट पार पडलं''.

सोनाक्षीनं बॉलीवूडमध्ये सलमानसोबत 'दबंग'(Dabang) सिनेमाच्या माध्यमातून पदार्पण केलं होतं. ती दबंगच्या पुढील सगळ्याच भागांमध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसली आहे. सोनाक्षी लवकरच आपल्याला ‘Double XL’या सिनेमात दिसणार आहे. यात तिच्यासोबत हुमा कुरेशी देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. त्यासोबतच रितेश देशमुख,साकिब सलीम सोबत ती 'काकुडा' या सिनेमात देखील महत्त्वाची व्यक्तिरेखा साकारत आहे. तर सलमान 'टायगर ३' घेऊन आपल्या लवकरच भेटीला येतोय. पुढच्या वर्षी ईद निमित्तानं हा सिनेमा प्रदर्शित होतोय,अर्थात सलमानच्या परंपरेप्रमाणे बरं का. सलमान जॅकलिनसोबत 'किक २' मध्येही दिसणार आहे. तर 'कभी ईद,कभी दिवाली' सिनेमात तो पूजा हेगडे सोबत रोमान्स करताना दिसेल.

