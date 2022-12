Tunisha Sharma: तुनिषा शर्मा गरोदर होती का? बॉयफ्रेंड सोबतच्या संबंधांवर होतेय चर्चा..

By

tunisha sharma: सध्या मनोरंजन विश्वात एकच चर्चा आहे ती अभिनेत्री तुनिषा शर्मा हिच्या आत्महत्येची. 'सब' टीव्हीवरील ‘अलिबाबा: दास्तान ए काबुल’मध्ये मुख्य भूमिका साकारणारी अभिनेत्री तुनिषा शर्मा हिने सेटवरील रूममध्येच गळफास लावून आत्महत्या केली आणि एकच खळबळ माजली. अवघ्या 20 व्या वर्षी तिने स्वतःला संपवल्याने मनोरंजन विश्वासाठी हा मोठा धक्का होता. पण आता या प्रकरणाची कसून चौकशी होत आहे. याच चौकशी दरम्यान एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

सेटवर तिने आत्महत्या केल्याचे लक्षात येताच तिला रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र वाटेतच तिचा मृत्यू झाला. आता तिने आत्महत्या का केली याची कारणे शोधली जात आहे. पोलिसही याचा कसून तपास करत आहेत. प्राथमिक तपासात तुनिषा प्रचंड नैराश्यात होती अशी माहिती समोर आली आहे. पण तिच्या स्ट्रेस मागचे कारण मात्र समोर आलेले नाही. आता ती गरोदर असल्याचेही बोलले जात आहे.

काही माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तुनिषा ही शिझान खान या तिच्या सहकलाकारासोबत रिलेशनमध्ये होती. काही दिवसांपूर्वी तिचे ब्रेकअपही झाले होते. त्यांच्या नात्यात बराच तणाव होता. तर तुनिषा तुनिषा ही गरोदर असून तिच्या प्रियकराने लग्न करण्यास नकार दिल्याने तिने आत्महत्या केली, अशी धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

याबाबत अजून डॉक्टरांनी अधिकृत अहवाल दिला नसला तरी आजच तिचे शवविच्छेदन होणार आहे. शिवाय पोलिसांचा कसून तपास सुरू असल्याने काय माहिती समोर येतेय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.