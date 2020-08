सुशांत आत्महत्या प्रकरणावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिली प्रतिक्रिया सोबतंच महाराष्ट्र सरकारनेही सुप्रिम कोर्टात दाखल केली कैविएट

मुंबई- अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतच्या आत्महत्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांवर या प्रकरणाच्या तपासात निष्काळजीपणा होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या आरोपांदरम्यान आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. हे ही वाचा: तमन्ना भाटिया आणि विराट कोहली विरोधात कोर्टात याचिका दाखल, दोघांना अटक करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय की 'या प्रकरणात निष्पक्ष तपास करण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. सुशांत आत्महत्या प्रकरणात जर कोणाकडे काही पुरावे असतील किंवा काही महत्वाची माहिती असेल तर तुम्ही ती आमच्यापर्यंत पोहोचवू शकतात. या प्रकरणात आम्ही गप्प बसणार नाही. जे या प्रकरणातील दोषी असतील त्यांना वाचवलं जाणार नाही. या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र आणि बिहार यांच्यामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करु नका.' इतकंच नाही तर उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना म्हटलंय की 'त्यांनी ५ वर्ष मुख्यमंत्री म्हणून काम केल्यानंतरही मुंबई पोलिसांच्या क्षमतेवर शंका उपस्थित केली आहे.' बिहार सरकारचे वकिल ललित किशोर यांनी आरोप केला होता की बिहार पोलिसांच्या तपासात मुंबई पोलिस सहकार्य करत नाही आहेत. ललित यांनी मुंबई पोलिसांवर आरोप करत म्हटलं होतं की 'जेव्हा एका राज्यातील पोलीस दुस-या राज्यात जातात तेव्हा संबंधित राज आणि तेथील अधिकारी पूर्णपणे सहकार्य करतात. मात्र या प्रकरणात असं होताना दिसत नाहीये.' सुशांत प्रकरणात मुंबई पोलीस आणि बिहार पोलीस आपापल्या पद्धतीने तपास करत आहेत. शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारने देखील सुप्रिम कोर्टात कैविएट दाखल केली आहे. महाराष्ट सरकारचे स्थायी वकिल सचिन पाटिल यांनी सांगितलं की, 'बिहार सरकार आणि सुशांतच्या कुटुंबियांच्या वतीने कैविएट दाखल झाल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने देखील सुप्रिम कोर्टात कैविएट दाखल केली आहे जेणेकरुन हे निश्चित केलं जाईल की समोरच्या पक्षाची बाजू ऐकल्याशिवाय रिया चक्रवर्तीच्या याचिकेवर कोणताही आदेश दिला जाऊ नये.' uddhav thackeray speak over sushant case and maharashtra government has filed caveat in sc

