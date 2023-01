Urfi Javed: उर्फी डिप्रेशन मध्ये? आज ना उद्या मरणारच.. म्हणत आत्महत्येवरून केलं खळबळजनक ट्विट..

Urfi javed: आपल्या अतरंगी फॅशन स्टाइलमुळे उर्फी जावेद नेहमी चर्चेत असणारी उर्फी गेले काही दिवस एका वेगळ्याच वादात सापडली आहे. तिच्या फॅशन आणि तोकड्या कपड्यांवर राजकीय प्रतिनिधींनी आक्षेप घेतल्याने हा वाद चांगलाच पेटला. या वादाला आता 15 दिवस उलटून गेले तरी उर्फी काही गप्प बसायचं नाव घेईना.. नुकतच तिने आत्महत्येवर एक ट्विट केलं आहे..

भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी उर्फीच्या फॅशनवर आक्षेप घेऊन तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तिच्या कपड्यांवर सडेतोड टीका केली. त्यानंतर उर्फी देखील चांगलीच चवताळली. तिनेही रोज एक ट्विट करून चित्रा वाघ यांचा चांगलाच समाचार घेतला. हा वाद काही थांबता थांबेना.. उर्फीने पुन्हा एक ट्विट केलं आहे, ज्यामध्ये तिने आत्महत्येचा उल्लेख केला आहे. यावरून उर्फी डिप्रेशन मध्ये आहे की काय? अशाही चर्चा सुरू झाल्या आहे.

उर्फीने एक ट्विट केलंय, यामध्ये ती म्हणते, 'आत्महत्या करण्यासाठी आयुष्य खूप लहान आहे.. त्यामुळे धीर धरा म्हणजे तुम्ही नक्की मराल..' आता ही ट्विट तिने नेमकं कुणासाठी लिहिलं आहे, ही माहीत नाही पण नेटकऱ्यांनी मात्र यावरून तिची खिल्ली उडवली आहे. असं ट्विट करून उर्फी मोठी तत्वज्ञानी झाली की काय?, एवढी सुधारली कधी? अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत.