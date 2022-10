Urfi Javed: बॅकलेस शर्टमध्ये बोल्ड लुक देत उर्फीनं केली लाइन क्रॉस..

urfi javed: फॅशन जगतात रोज तिच्या कपड्यांवर प्रयोग करणारी उर्फी जावेद सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते. उर्फी तिच्या फॅशन सेन्स आणि स्टाइलसाठी ओळखली जाते. ती तिच्या लूकने सोशल मीडियावर दहशत निर्माण करते. प्रत्येक वेळी तिची नवीन स्टाईल लोकाना वेड लावते. उर्फीने पुन्हा एकदा तिच्या नव्या लूकने इंटरनेटचा पारा चढवला असून, त्यानंतर ती नेटिझन्सच्या निशाण्यावर आली आहे.

खरं तर तिच्या विचित्र कपड्यांमुळे चर्चेत असलेल्या उर्फीने नुकताच इंस्टाग्रामवर एक नवीन व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तिचा यापूर्वी कधीही न पाहिलेला लूक समोर आला आहे. उर्फीचा असाच एक लूक आहे, ज्यामध्ये उर्फी नेहमीप्रमाणेच बोल्डनेसच्या सर्व मर्यादा ओलांडताना दिसत आहे. उर्फीने शेअर केलेल्या या नवीन व्हिडिओमध्ये ती अशा प्रकारे फुल स्लीव्ह शर्ट घालताना दिसत आहे की सर्वजण आश्चर्यचकित झाले आहेत. उर्फीने समोरचा शर्ट घातला आहे, जो त्याच्या कमरेभोवती ताराच्या साहाय्याने बांधलेला आहे. त्याचा लुक बॅकलेस आहे. तीची पाठ पूर्णपणे उघडी आहे. शिवाय समोरच्या बाजूनेही अत्यंत बोल्ड लुक तिने दिला आहे.

व्हिडीओ शेअर करताना उर्फीने यासोबत कॅप्शनही लिहिले आहे, जे तिच्या ड्रेसइतकेच विचित्र आहे. उर्फीने लिहिले, 'म्हणून तुम्हाला शर्ट घालण्यासाठी शर्ट घालण्याची गरज नाही!' म्हणजेच, तो घालण्यासाठी तुम्हाला शर्ट घालण्याची गरज नाही. उर्फीच्या या लूकने त्याच्या फॉलोअर्सना थक्क केले आहे. या व्हिडीओवर लोक वेगवेगळ्या कमेंट करत आहेत, काही जण तिला स्टार म्हणत आहेत, तर पण नेहमीप्रमाणे ट्रोलपण झाली.

हा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर उर्फीला पुन्हा एकदा सर्वांनी लक्ष्य केले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे सल्ले देत आहेत आणि उर्फीची शाळा घेत आहेत. एका यूजरने लिहिले - 'तुम्हाला असे व्हिडिओ टाकायला लाज वाटत नाही.' त्याचवेळी दुसऱ्याने लिहिले- 'काहीतरी सांभाळ, आई-वडिलांचा आदर कर.' दुसऱ्याने लिहिले, 'मी विचार करत आहे की मी हा शर्ट कुठे घालू, " " शर्टचा अंत्यविधी झाला" " अग बाई उर्फी तो शर्ट आहे ग त्याला तर सोड, तु कधीच नाही सुधारणार. तिचा हा व्हिडिओ सध्या बराच व्हायरल होत आहे.