Urfi Javed: आता मी भाजपमध्ये प्रवेश करते.. उर्फी काही थांबायचं नाव घेईना..

Urfi Javed: आपल्या चित्र विचित्र फॅशनमुळे भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांच्या रडारवर आलेली उर्फी जावेद जर भाजपमध्ये गेली तर.. तसं होणार नाही पण झालं तर मोठा हाहाकार होईल. याचीच चाहूल उर्फीने दिली आहे. भाजप नेते ज्यांच्या विरोधात बोलतात, त्याच व्यक्ती भाजप मध्ये आल्या तर त्यांच्यात दोस्ती होती, म्हणून मीही भाजपमध्ये जाते असा थेट इशारा उर्फीने दिला आहे. एक पोस्ट करत उर्फीनं हे जाहीर केल्याने अनेकांची झोप उडाली आहे.

(Urfi Javed shred post for bjp leader chitra wagh and said i join bjp )

उर्फी विरोधात भाजप महिला मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याने हे प्रकरण आता चांगलेच तापले आहे. मुंबईच्या रस्त्यांवर न्युडिटी पसरवण्याचा आरोप त्यांनी उर्फीवर केला आहे. या तक्रारीनंतर उर्फीही चांगलीच भडकली आहे. उर्फी देखील सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट करत चित्रा वाघ यांना सुनावत आहे. अशातच उर्फीनं एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली. या पोस्टनं अनेकांचे लक्ष वेधले.

उर्फीनं इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'या त्याचं महिला आहेत ज्या राष्ट्रवादीत असताना संजय राठोड यांच्या अटकेसाठी ओरडत होत्या. यानंतर त्यांचे पती लाच घेताना पकडले गेले, त्यामुळे त्यांनी पतीला वाचवण्यासाठी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यानंतर संजय राठोड आणि चित्रा वाघ हे दोघे खूप चांगले मित्र झाले. मी देखील भाजपमध्ये प्रवेश करते, मग आपण चांगले मित्र होऊ'

उर्फीवर सक्त कारवाई व्हावी यासाठी चित्रा वाघ चांगल्याच आक्रमक झाल्या आहेत. तर उर्फीही त्यांना तोडीस तोंड उत्तर देत आहे. 'मुंबईच्या रस्त्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी बिभत्स आणि किळसवाणे अंगप्रदर्शन करत फिरणाऱ्या उर्फी जावेदवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी' अशी मागणी वाघ यांनी केली आहे. तर पोलिसांसोबतच राज्य महिला आयोगालाही त्यांनी धारेवर धरले आहे.