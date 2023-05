Urmila Kothare: उर्मिलाचा फटाकडी अवतार पाहून चाहत्यांची विकेट, आता दिसणार..

Urmila Kanitkar kothare: मराठी मनोरंजन विश्वातील एक देखणी आणि कसदार अभिनय करणारी अभिनेत्री म्हणजे उर्मिला कोठारे. गेली अनेक वर्षे ती मनोरंजन विश्वात कार्यरत आहे. अभिनेत्री म्हणून ती चर्चेत आहेच पण ती कोठारे घराची म्हणजे महेश कोठारे यांची सून आहे.

गेली काही दिवस तिच्या कामपेक्षा तुझ्या वैयक्तिक आयुष्याचीच चर्चा अधिक आहे. पण पुन्हा एकदा उर्मिला आपल्या दमदार अभिनयाने उर्मिला प्रेक्षकांची मनं जिंकणार आहे. कारण एका आगळ्यावेगळ्या भूमिकेत उर्मिला आपल्याला दिसणार आहे.

नुकताच तिचा हा लूक समोर आला असून चाहते तिला पाहातच राहिले आहेत. तिच्या या हटके रूपाची सध्या बरीच चर्चा आहे.

(Urmila kanetkar kothare news look as manjula satarkar in Tuzech Mi Geet Gaat Aahe marathi serial on star pravah)

स्टार प्रवाहच्या तुझेच मी गीत गात आहे मालिकेला प्रेक्षकांचं भरभरुन प्रेम मिळत आहे. मालिकेत नुकतीच मंजुळा सातारकरची धमाकेदार एण्ट्री झाली आहे. मंजुळाच्या येण्याने स्वराजला आपली आई वैदेहीच परत आल्याची खात्री झाली आहे. आणि ही भूमिका अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर साकारत आहे.

वैदेही सारखी दिसत असली तरी मंजुळा म्हणजे वैदेही नव्हे. आतापर्यंत स्वराज आणि तिची भेट झाली होती. मात्र आता लवकरच मंजुळा कामतांच्या घरात दाखल होणार आहे. पिहूला लोकसंगीत शिकवण्याच्या बहाण्याने तिने कामतांच्या घरात प्रवेश केला असला तरी तिचा मनसुबा मात्र भलताच आहे. आता मंजुळाच्या येण्याने स्वराज आणि मोनिकाच्या आयुष्यात येणारं नवं वादळ कसं असेल, हे पाहणं उत्कंठा वर्धक असणार आहे.

पण आजवर पाहिलेली मंजुळा आणि आता कानेटकरांच्या घरात जाणारी मंजुळा यांच्यात फरक असणार आहे. एरव्ही सर्वांवर आपली हुकुमत गाजवणाऱ्या मोनिकाला मंजुळा आपल्या हटके स्टाईलने उत्तर देताना दिसेल. या भूमिकेसाठी मंजुळाने नवं रुपही धारण केलं आहे.

साडी, ठसठशीत कुंकू आणि लक्ष वेधणारे दागिने असा काहीसा मंजुळाचा म्हणजे उर्मिलाचा अंदाज यापुढील भागांमध्ये पाहायला मिळणार आहे. या भूमिकेसाठी ती बरीच मेहनत घेताना दिसतेय.

एरव्ही उर्मिलाला आपण ग्लॅमरस रुपात पाहिलं आहे. मात्र या भूमिकेसाठी बोलीभाषेपासून पोषाखापर्यंत सर्वच बाबतीत तिचं नवं रुप प्रेक्षकांना पाहायला मिळत आहे. मंजुळाच्या येण्याने मालिकेत आता कोणतं नवं नाट्य घडणार हे पहाणं उत्सुकतेचं असेल.