उर्वशी रौतेलाने मोदींचं 'ते' ट्विट केलं कॉपी; अन् मग काय...

ज्येष्ठ अभिनेत्री शबाना आझमी यांचा काल मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर जबर अपघात झाला. खालापूर टोलनाक्याजवळ झालेल्या या अपघातात त्या गंभीर जखमी झाल्या. यानंतर त्यांना मुंबईच्या कोकिलाबेन रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांच्या प्रकृतीसाठी चाहते देशभरातून प्रार्थना करत आहेत. अनेकांनी ट्विट करत त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी अशा पोस्ट केल्या.

अभिनेत्री उर्वशी रौतेला हिनेही शबाना यांच्या प्रकृती सुधारणासाठी ट्विट केले. मात्र, या ट्विटनंतर सोशल मीडियावर तिला प्रचंड ट्रोल करण्यात आले. 'शबाना आझमी यांच्या गाडीचा अपघात मन अस्वस्थ करणारा आहे. त्या लवकर बऱ्या व्हाव्यात अशी मी देवाकडे प्रार्थना करते.' असं ट्विट उर्वशीने केलं होतं. आता शबाना यांच्या प्रकृती सुधारणेसाठी केलेल्या ट्विटवरूनही उर्वशी ट्रोल व्हावी असं नक्की काय झालं?

The news of @AzmiShabana Ji’s injury in an accident is distressing. I pray for her quick recovery. — URVASHI RAUTELA (@UrvashiRautela) January 18, 2020

तर उर्वशीने केलेलं ट्विट हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या ट्विटची हुबेहुब कॉपी असल्याचे समोर आले. यामुळे मोदींच्या ट्विटची कॉपी केल्यामुळे आता उर्वशीला सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात येतंय. मोदींनी शबाना आझमींच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी, हा अपघात अत्यंत विचलित करणारा आहे, मी देवाकडे प्रार्थना करतो की त्या लवकर बऱ्या व्हाव्यात, असे ट्विट इंग्रजीमध्ये केलं होतं.

The news of @AzmiShabana Ji’s injury in an accident is distressing. I pray for her quick recovery. — Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2020

सगळ्यात आधी मोदींनी ट्विट केलं, त्यानंतर उर्वशीने अगदी हुबेहुब ट्विट इंग्रजीत केलं. यामुळे ती प्रचंड ट्रोल होतीय. तिने कॉपी पेस्ट केलं असा आरोप तिच्यावर होतोय.

Why you copied Mr Modi’s tweet?? You can retweet it! — Aditya shiv (@imadityashiv) January 18, 2020

Beauty with copy paste — manish kumar (@manish40000) January 18, 2020

Modi tweets copy paste pic.twitter.com/cmAPAev8uQ — Sanjeev kushwaha (@sanjeev_yo) January 18, 2020

शबाना आझमी यांची प्रकृती आता स्थीर असल्याचे कोकिलाबेन रूग्णालयाच्या डॉक्टरांनी सांगितले आहे.