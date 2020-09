प्रसिद्ध कॉमेडिअन वादीवेल बालाजींचं निधन, १५ दिवसांपासून हॉस्पिटलमध्ये होते दाखल

मुंबई- साऊथ सिनेइंडस्ट्रीतून एक वाईट बातमी येत आहे. तमिल इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध कॉमेडिअन वादिवेल बालाजींचं निधन झालं आहे. वादीवेल गेल्या १५ दिवसांपासून हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते ज्यानंतर आज गुरुवारी त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला. वयाच्या केवळ ४५ व्या वर्षात त्यांचं निधन झाल्याने चाहत्यांसोबत सेलिब्रिटी देखील दुःख व्यक्त करत आहेत.

हे ही वाचा: रियाचा भाऊ शौविक चक्रवर्तीने सुशांतला ड्रग देत असल्याचं केलं कबुल, वाचा चौकशीत काय म्हणाला?

मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, वादिवेल यांना हार्ट ऍटॅक आल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं जिथे ते काही दिवसांपासून व्हेंटिलेटरवर होते. वादिवेल यांना हार्ट ऍटॅक आल्यानंतर पॅरालिसीस देखील झाला होता. असं म्हटलं जातंय की आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना सरकारी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. अशातंच गुरुवारी सकाळी त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच निधन झालं.

Popular TV actor #VadivelBalaji (45) passed away this morning in Chennai.

He suffered a heart attack 15 days ago..

Condolences to his near and dear ones.. #RIPVadivelBalaji pic.twitter.com/k7rInf03nU

— Ramesh Bala (@rameshlaus) September 10, 2020