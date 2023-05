Varsha Usgaonkar: कोल्हापुरात भल्या पहाटे तो हॉटेलबाहेर... वर्षानं सांगितला वेड्या फॅनचा अजब किस्सा

Varsha Usgaonkar News: वर्षा उसगावकर या मराठी मनोरंजन विश्वातील सुप्रसिद्ध अभिनेत्री. वर्षा उसगावकर यांनी आजवर अनेक सिनेमांमध्ये लक्षवेधी भूमिका साकारल्या.

वर्षा उसगावकर आजही नाटक, मालिका आणि सिनेमांमधून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहेत. वर्षा उसगावकर यांचे बरेच सिनेमे सुपरहिट झाले आहेत.

वर्षा उसगावकर यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. पण कोल्हापुरच्या एका फॅनमुळे मात्र वर्षा यांना मनस्ताप सहन करावा लागला होता.

(varsha usgaonkar fan incident happend in kolhapur she told in the kapil sharma show)

वर्षा उसगावकर या नुकत्याच प्रसिद्ध अशा कपिल शर्मा शो मध्ये सहभागी झाल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी हा किस्सा सांगितला. वर्षा एकदा लोकल ट्रेनमधून प्रवास करत होत्या. त्यावेळी त्या शांत झोपल्या होत्या. तेव्हा एका फॅनने त्यांना उठवलं.

कारण असं की.. फॅनला वर्षाचा ऑटोग्राफ हवा होता. अचानक कोणीतरी उठवल्याने वर्षा यांना नेमकं काय झालं कळलं नाही.

फॅन म्हणाला.. मॅडम माझं स्टेशन जवळ येतंय. मी तुमचा खूप मोठा फॅन आहे. तुमचा ऑटोग्राफ मला मिळेल का.. फक्त एका ऑटोग्राफ साठी झोपमोड करणाऱ्या फॅनकडे वर्षा पाहतच राहिल्या.

असाच आणखी एक किस्सा वर्षा उसगावकर यांनी अनुभवला जेव्हा त्या कोल्हापूरला होत्या. त्या काळात वर्षा यांचे मराठी सिनेमे सुपरहिट होते.

त्यावेळी पहाटे ६.३० वाजता वर्षा ज्या हॉटेलला राहत होत्या त्या रूमची बेल वाजली. बाहेर कोणीतरी सर्व्हिस बॉय असेल असा वर्षा यांनी अंदाज बांधला.

त्यांनी दरवाजा उघडला तर बाहेर वर्षा यांचा एक फॅन उभा होता. त्या फॅनला वर्षाची सही हवी होती. इतक्या पहाटे झोपमोड करणाऱ्या त्या फॅनवर वर्षा ओरडल्या.

अशाप्रकारे वर्षा यांना त्यांच्या फॅनचे हे किस्से अनुभवायला मिळाले. वर्षा सध्या सुख म्हणजे नक्की काय असतं मालिकेत झळकत आहेत. कपिल शर्मा शो मध्ये वर्षा यांचे असेच किस्से ऐकायला मिळाले.