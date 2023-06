Sulochana Didi: भिकाऱ्याने दिलेल्या 'त्या' वस्तूची सुलोचना दीदींनी आयुष्यभर पूजा केली.. वाचा खास किस्सा..

By

Sulochana didi passed away: अवघ्या मनोरंजन विश्वाच्या सुलोचना दीदी.. म्हणजेच ज्येष्ठ अभिनेत्री सुलोचना लाटकर यांचे रविवारी सायंकाळी निधन झाले. त्या 94 वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या निधनाने मराठी मनोरंजन विश्वावर मोठी शोककळा पसरली आहे.

त्यांच्या निधनानंतर अनेक दिग्गज कलाकारांनी शोक व्यक्त केल्या आहेत. सोशल मिडियावर देशील अनेकजण त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत. बॉलीवुडमधूनही त्यांच्याप्रती भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.

सुलोचना दीदी यांनी केवळ आईची भूमिका केल्या नाही तर संपूर्ण मनोरंजन विश्वाला त्यांनी आईची माया लावली. म्हणूनच त्यांच्या जाण्याने मोठ्याप्रमाणात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्या माणूस म्हणूनही प्रचंड मोठ्या होत्या, हाच त्याचा दाखला..

असाच एक प्रसंग त्यांच्या आयुष्यात घडला. सुलोचना दीदी यांनी चक्क भिकाऱ्याने दिलेली वस्तु आयुष्यभर जपली. नेमका काय आहे हा प्रसंग, जाणून घेऊया..

(veteran actress sulochana latkar worship some coins money given by a beggar)

आपल्याला जर एखाद्या भिकाऱ्याने काही दिलं तर आपण ते घेऊ का? आणि घेतलं तरी त्यात नाना शंका काढू.. पण असाच एक किस्सा सुलोचना दीदींच्या बाबतीत घडला होता. जे भिकारी इतरांकडे पैसे मागून पोट भरतात, अशाच एका भिकाऱ्याने चक्क सुलोचना दीदींना पैसे दिले होते.

एका मुलाखतीत त्यांनी हा किस्सा सांगितलं होता. त्या म्हणाल्या होत्या की, ''सांगते ऐका' चित्रपटाचा रौप्य महोत्सव होता. तेव्हा खूप दिग्गज कलाकार आले होते. पुण्यातले सगळेच मराठी कलाकार तिथे उपस्थित होते.'

'ग. दि. माडगूळकर तिथे आले तेव्हा एका माणसाने त्यांच्या हातात काहीतरी दिलं. कार्यक्रम सुरू झाला. माडगूळकर सगळ्यांबद्दल बोलत होते. सगळ्यांची ओळख करून देत होते. नंतर माडगुळकर म्हणाले, माझ्या मुठीत काहीतरी आहे जे सुलोचना बाईंसाठी आहे.'

पुढे ते म्हणाले, ''हे काहीतरी ११- १२ आणे आहेत. मी ते सुलोचना बाईंना देतो. मला असं वाटतं त्यांनी ते खर्च करू नयेत. त्यांनी याची पूजा करत राहावी. कारण ते पैसे एका भिकारी माणसाने दिले आहेत.'

'तो भिकारी म्हणाला की, हे पैसे तुम्ही सुलोचना बाईंना द्या. मला त्यांचं काम खूप आवडलं आहे म्हणून हे त्यांच्यासाठी.. असं म्हणत त्याने ते पैसे दिले होते.'

सुलोचना दीदींच्या आयुष्यातील ही एक सगळ्यात वेगळी आणि मोठी दाद ठरली. त्यांनी माडगूळकराचं म्हणणं ऐकलं आणि आयुष्यभर त्या पैशांची पूजा केली.