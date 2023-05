Vicky Kaushal - सारा अली खान पहिल्यांदाच एकत्र.. 'जरा हटके जरा बचके' सिनेमाच्या रोमँटिक पोस्टरची चर्चा

By

Zara Hatke Zara Bachke Movie Poster News: बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता विकी कौशल त्याच्या आगामी 'जरा हटके जरा बचके' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे.

शाहरुख खानच्या आगामी 'जवान' चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलताच या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली होती.

मात्र, तेव्हा चित्रपटाचे नाव जाहीर करण्यात आले नव्हते. आता या चित्रपटाच्या ट्रेलरची रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली आहे.

विकी कौशल आणि सारा अली खान 'जरा हटके जरा बचके' या चित्रपटातून पहिल्यांदाच सिनेमात एकत्र दिसणार आहेत.

जेव्हा चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर करण्यात आली तेव्हा निर्मात्यांनी चित्रपटाचे नाव उघड केले नाही.

या चित्रपटाचे नाव 'लुका छुपी 2' असण्याची शक्यता फॅन्सनी लावली होती, पण आता विक्की कौशलने त्याच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट शेअर करत चित्रपटाचे नाव 'जरा हटके जरा बचके' असे उघड केले आहे.

विकी आणि साराच्या 'जरा हटके जरा बचके' सिनेमाचा ट्रेलर उद्या १५ मेला चाहत्यांच्या भेटीला येणार आहे.

नुकतंच विकी कौशलने त्याच्या ऑफिशियल सोशल मीडिया हँडलवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये चित्रपटातील विकी आणि साराचे अनेक फोटो दिसत आहेत.

हा व्हिडिओ शेअर करत अभिनेत्याने त्याच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले, 'रोमँटिक? किंवा ड्रामाटिक? तुम्हाला काय वाटतं, आमची स्टोरी कशी असेल?, विशेष म्हणजे हा चित्रपट रोमँटिक कॉमेडी असणार आहे. या चित्रपटाच्या ट्रेलरची सर्वांना उत्सुकता आहे.

विकी याआधी गोविंदा नाम मेरा या सिनेमात झळकला. हा सिनेमा हॉटस्टार या OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला.

तर दुसरीकडे सारा आली खानचा गॅसलाइट हा सिनेमा सुद्धा OTT प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला.

अशाप्रकारे OTT प्लॅटफॉर्मवर गाजवल्यावर सारा अली खान आणि विकी कौशल पहिल्यांदाच मोठा पडदा गाजवायला सज्ज आहेत. २ जूनला जरा हटके जरा बचके हा सिनेमा सिनेमागृहांमध्ये रिलीज होणार आहे.