अभिनेता विकी कौशल 'या' भूमिकेसाठी वाढवणार १०० किलोपेक्षा जास्त वजन

मुंबई- राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेता विकी कौशलकडे एका पेक्षा एक जबरदस्त सिनेमे आहेत. असाच एक सिनेमा आहे ज्यासाठी तो त्याचा लूक बदलणार आहे. 'द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा' या सिनेमातील भूमिकेसाठी विकी कौशलचा वेगळा अवतार पाहायला मिळणार आहे. या सिनेमात तो महाभारताच्या महान आणि अमर योद्धा अश्वत्थामाची भूमिका साकारणार आहे. या सिनेमाचं शूटींग एप्रिल २०२१ मध्ये सुरु होणार आहे. हा सिनेमा ३ भागांमध्ये रिलीज होणार आहे ज्यामध्ये अश्वत्थामाला मॉर्डन दिवसातल्या सुपरहिरोच्या रुपात दाखवलं जाईल. विशेष म्हणजे या भूमिकेसाठी विकीला १०० किलोपेक्षा जास्त वजन वाढवायचं आहे. यासाठी तो वर्कआऊट तर करतोय आहे मात्र त्याला घोडेसवारी, जुजत्सु आणि क्रव मागा सारखे मार्शल आर्ट्सची देखील ट्रेनिंग घ्यावी लागणार आहे. सिनेमाचं शूटींग युरोपमध्ये सुरु होऊन मुंबऊमध्ये त्याचा शेवट होईल. याचं शूटींग ग्रीनलँड, आइसलँड, इंग्लंड, टोक्यो, न्युझीलँड नबीमिया इत्यादी देशांमध्ये होणार आहे. अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य यांचा मुलगा होता ज्याला अमरत्वाचा आशिर्वाद मिळाला होता. व्हिडिओ: नीतू कपूर यांनी 'घाघरा' गाण्यावर केला डान्स, रणबीर-आलियाच्या लग्नासाठी सुरु आहे तयारी? vicky kaushal to gain more than 100 kgs weight for his next the immortal ashwatthama

Web Title: vicky kaushal to gain more than 100 kgs weight for his next the immortal ashwatthama