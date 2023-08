Vijay Varma Reaction : 'आम्ही प्रेम केलं, तुमचं काय गेलं?' तमन्नासोबतच्या प्रेमावरील कमेंट्सनं विजय वैतागला!

By

Vijay Varma deal with unhealthy comments on his love life : बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्नाच्या पर्सनल लाईफवरुन चर्चेत आली आहे. तमन्ना आणि प्रख्यात अभिनेता विजय वर्मा यांच्या नात्यावरुन वेगवेगळ्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्यांच्या अफेयच्या बातम्यांनी चाहत्यांना मोठा धक्काच दिला होता. तमन्नाची काही दिवसांपूर्वी लस्ट स्टोरीज २ नावाची मालिका प्रदर्शित झाली होती.

आपण कधीही किसिंग देणार नाही. इंटिमेट सीनसाठी पुढाकार घेणार नाही. असे म्हटले होते. त्यानंतर जेव्हा तिची लस्ट स्टोरीज २ नावाची वेबसीरिज प्रदर्शित झाली तेव्हा त्यातील बोल्ड सीननं नेटकरी अवाक झाले होते. त्यांनी तमन्नाला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले होते. आता तमन्नाचा बॉयफ्रेंड विजय वर्मावर नेटकऱ्यांनी निशाणा साधला आहे.

सध्याच्या घडीला बॉलीवूडमधील सर्वात चर्चेतील आणि रोमँटिक कपल म्हणून विजय वर्मा आणि तमन्ना यांच्याकडे पाहिले जाते. मात्र काही जणांना त्यांच्याबद्दल असणारा द्वेष सोशल मीडियावर दिसून आला आहे. त्याबद्दल विजयनं नेटकऱ्यांना चांगलेच सुनावले आहे. तो म्हणतो की, लोकं बोलताना काहीही विचार करत नाही. आपण काय बोलतो,त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो याच्याविषयी त्यांनी भान ठेवायला हवे. पण तसे होत नाही.

मी आणि तमन्ना चांगले मित्र आहोत. आमच्या नात्याविषयी एवढ्या जाहीरपणे चर्चा का व्हावी. जे काही असेल ते आम्ही तुम्हाला सांगूच की, आमच्या नात्याविषयी लोकांना उत्सुकता आहे याचा आनंद आहेच. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, त्यांनी काहीही बोलावे. बोलताना कित्येकदा लोकं वैयक्तिक पातळीवर घसरताना दिसतात. तेव्हा त्यांना काय बोलावे हा प्रश्न पडतो.

विजय आणि तमन्ना या दोघांनी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या नात्याविषयी खुलासा केला होता. त्यानंतर मात्र नेटकऱ्यांनी त्यांना वेगवेगळ्या कारणांमुळे ट्रोल केले जात होते. इंडिया टुडेशी बोलताना विजय वर्मानं सांगितले की, नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करताना तारतम्य बाळगणे जास्त गरजेचे आहे. दुसरं म्हणजे आम्ही प्रेम केलं याचा लोकांना त्रास का होतो हेच मला कळत नाही. असा प्रश्नही विजयनं केला आहे.