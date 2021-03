विरुष्का वामिकासोबत पुण्यात; एअरपोर्टवरील फोटो, व्हिडीओ व्हायरल

पुणे - इंग्लंडचा क्रिकेट संघ भारत दौऱ्यावर असून मंगळवारपासून एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. यातील पहिला सामना पुण्यात होणार असून सामन्यासाठी खेळाडू पुण्यात दाखल होत आहेत. भारताचा कर्णधार विराट कोहलीही पुण्यात आला आहे. पत्नी अनुष्का आणि मुलगी वामिकासुद्धा त्याच्यासोबत पुण्यात आले आहेत. वामिकाचा जन्म झाल्यानंतर ते विराट, अनुष्का आणि वामिका अहमदाबादला गेले होते. त्यानंतर आता ते पुण्याला येताना एअरपोर्टवरील त्यांचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल होत आहेत. वामिकाचा जन्म झाल्यावर विराट आणि अनुष्काने वामिकाला मिडीयापासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे तिचा चेहरा दिसू न देता विराट आणि अनुष्का वामिकाचे फोटो सोशल मीडियावर आतापर्यंत शेअर केले आहेत.

नुकतेच विरूष्का आणि वामिका विमानतळावर दिसले. यावेळी या कुंटुंबाचे परफेक्ट फॅमिली फोटो फोटोग्राफर्सने काढले. इंग्लंड विरुद्धच्या कसोटी सामन्यासाठी अनुष्का विराट कोहलीसोबत अहमदाबादला गेली होती. अहमदाबादवरुन पुण्याला परतत असताना विरुष्काच्या कुटुंबाला एअरपोर्टवर स्पॉट करण्यात आलं. यावेळी अनिष्काने वामिकाला कुशीत घेतले होते आणि विराटने सामान उचलले. वामिकाच्या जन्मानंतर अनुष्का पुर्णवेळ तिच्यासोबत घालवत होती. एरपोर्टवरील आनुष्का आणि विराटच्या फोटोला पाहून ते दोघ उत्तम पालक आहेत,असं सोशल मिडीयावर म्हटलं जातय. यावेळी अनुष्काने वामिकाचा चेहरा झाकला होता.

मनोरंजन क्षेत्रातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

You maybe Indian Captain, best batsman in the world , India's richest celebrity and richest Cricketer......when it comes to family you gotta carry luggage in Airport Family Man Kohli pic.twitter.com/cFSjoskr15

They clearly knows that someone recording them onto their mobile phones so the way Anushka hiddens Vamika makes me laugh a lot. Don't know when they will reveal the face of Vamika#Virushka pic.twitter.com/2H2w6kqmjl

— S U R Y A (@GenuineViratFan) March 21, 2021