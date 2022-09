Virat Kohliची जबरी फॅन आहे ही पाकिस्तानी ॲक्ट्रेस, काय आहे कारण?

By

Virat Kohli Fan: विराट कोहली हा जगप्रसिद्ध क्रिकेटर असण्याबरोबरच तरूणींचा क्रश आहे. तरूणींबरोबरच पाकिस्तानची प्रसिद्ध अभिनेत्री मथिराला देखील विराट कोहली फार आवडतो. पाकिस्तानची मोस्ट फेमस अभिनेत्री मथिरा ही तिच्या सिजलिंग अंदाजासाठी ओळखली जाते. ही अभिनेत्री विराट कोहलीची फार मोठी फॅन आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे. (who is that actress who's Virat Kohli die hard fan)

विराटला का आवडते मथिरा?

मथिराने एक व्हिडिओ शेअर करत विराटचा कुठला अंदाज तिला सर्वात जास्त आवडतो याविषयी सांगितले आहे. खरं तर विराटने एका प्रेस कॉन्फरंसमध्ये एक वक्तव्य केलं होतं. ते वक्तव्य असं होत की, 'माझा देवावर विश्वास आहे, देवाला जेवढं द्यायचं असतं तेवढं आपल्याला मिळत असतं.' त्याच्या याच विचारांवर ही पाकिस्तानी अभिनेत्री फिदा झाली आहे.

मथिराने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्यामध्ये विराट त्याच्या देवावरील श्रद्धेबाबत बोलताना दिसतो. त्याच्या या व्हिडिओला तिने म्हणून मी विराटची फॅन आहे असं कॅप्शन लिहिलंय.

गुरूवारच्या मॅचमध्ये जवळपास 1121 दिवसांनी विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय शतक ठोकले. आशिया कपमधील भारताच्या शेवटच्या सामन्यात अफगाणिस्तानविरूद्ध त्याने 61 चेंडूत नाबाद 122 धावा ठोकल्या. त्याने आपले 71 वे शतक पूर्ण करत अनेक विक्रमांना गवसणी घातली. विशेष म्हणजे विराट कोहलीचे हे टी 20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटधील पहिलेच शतक आहे.