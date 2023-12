Vishakha Subhedar News: विशाखा सुभेदार - पॅडी कांबळे - प्रसाद खांडेकर - नम्रता संभेराव यांचं कुर्रर्रर्रर्र नाटक रंगभूमीवर चांगलंच गाजतंय. या नाटकाचे १०० हून जास्त प्रयोग झाले आहेत. या नाटकाला बरेच पुरस्कार सुद्धा मिळाले आहेत.

विशाखा या नाटकाच्या निर्मात्या आहेत. या नाटकातून प्रसाद - नम्रताने अचानक एक्झिट घेतलीय. त्यामुळे सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

विशाखा सुभेदार लिहीतात, "Show must go on..

कलाकारांना उत्तम संधी मिळायलाच हवी..त्यांनी मोठं होणं हा कलेचा वारसा जपण्यासारखं आहे..पण तरीही एखादी कलाकृती तीच नशीब घेवून येते..बाकी आम्ही सगळे निम्मितमात्र.

काही पाखरं भरारी मारायला उडून गेली.. हरकत नाही पण show must go on.. काही प्रिय मित्रांना हाक मारली त्यांनी साथ दिली म्हणून प्रयोग सुरुळीत ठेवता येत आहेत."



विशाखा सुभेदार पुढे लिहीतात, माझ्या हाकेला धावून आलेला माझा मित्रसखा.. प्रियदर्शन जाधव.. आणि मैत्रसखी Mayura Ranade...! मित्रानो तुमच्या साथीसाठी आभार

आणि नाटकासाठी.., नाटक सुरु राहायला हवं म्हणून त्याची ही धडपड..हे वखाणण्याजोगी आहे.

तर मंडळी हाच बदल आहे..

नाटक.. कुर्रर्रर्रर्र



विशाखा शेवटी लिहीतात, "कलाकार.. पॅडी कांबळे, प्रियदर्शन जाधव, मयुरा रानडे, विशाखा सुभेदार. आत्तापर्यंत तुम्ही नाटकावर प्रेम केलात त्याबद्दल तुमचे आभार.. पण ह्यापुढे ही कयम सोबत रहा.. नाटक बघायला या.. आणि बघितलं असेल तरीही वेगळ्या संचाच नाटक बघायला या..खात्री आहे.. नाटक जगवणाऱ्या कलाकारांचं कौतुक करायला नक्की याल."