By

Taaza Khabar: 'गिल्टी माइंडस्' आणि 'द ब्रोकन न्यूज' सारख्या सीरिजमधून दर्जेदार व्यक्तीरेखा साकाल्यानंतर श्रिया पिळगावकर आता डिस्ने + हॉट स्टारवर रिलीज होणाऱ्या आपल्या आगामी 'ताजा खबर' सीरिजमधून पुन्हा लोकांना आपल्या अभिनयाची जादू दाखवायला सज्ज झाली आहे.(Shriya Pilgaonkar first time to play a sex worker in comedy-drama Taaza Khabar)

हेही वाचा: Priyanka Chopra: ब्रेकअपनंतरही प्रियंका बॉयफ्रेंड सोबत झालेली इंटिमेट,बायकोचा व्हिडीओ पाहून निकची उडणार झोप

श्रिया पिळगावकर 'ताजा खबर' या सीरिजमधून आधी कधीही न दिसलेल्या लूकमध्ये दिसणार आहे. या सीरिज मध्ये श्रिया पिळगावकरने वेश्येची भूमिका साकारली आहे. प्रेक्षकांनी मिर्झापूरमधील 'स्वीटी',गिल्टी माइंड्स मधील 'कशफ' आणि द ब्रोकन न्यूज मधील 'राधा' अशा भूमिकांमध्ये श्रियाला भलतंच पसंत केलं आहे,त्यामुळे आता 'ताजा खबर' मधील तिची वेश्येची भूमिका प्रेक्षकांना किती भावेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हेही वाचा- संयुक्त नावावरील गृहकर्जातून होईल प्राप्तीकराची बचत...

हेही वाचा: Drishyam 2:'दृश्यम 2' फेम अभिनेता सिद्धार्थ बोडकेला 25 लाख मिळाले का? काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या...

श्रिया पिळगावकर तिच्या या भूमिकेविषयी बोलली की,''ताजा खबर सारख्या सीरिजमध्ये मी आहे याचा मला खूप आनंद होतोय. या भूमिकेसाठी मी खूप उत्साही देखील आहे,कारण वेश्येची भूमिका मी पहिल्यांदाच साकारते आहे. हा अनुभव माझ्यासाठी खूपच नवीन होता. लोकांनी मला 'गिल्टी माइंड्स' मध्ये वकीलाची आणि 'द ब्रोकन न्यूज' मध्ये पत्रकाराच्या भूमिकेत पाहिलं आहे,त्यामुळे मी भूवन बाम सोबत कॉमेडी जॉनर असलेल्या 'ताजा खबर' या सीरिजमध्ये एका वेश्येची भूमिका साकारताना खूप एक्सायटेड होती. माझ्या लूक सोबत आणि परफॉर्मन्ससोबत प्रयोग करणं खूप मजेदार अनुभव होता. त्यामुळे आता लोक या माझ्या भूमिकेला कसं स्विकारतील हे जाणून घेण्यास मी खूप उत्सुक आहे''.

हेही वाचा: Sana Khan On Hijab: हिजाब परिधान करण्याचं कारण सांगत ढसाढसा रडू लागली सना, ऐकून अंगावर येईल काटा...

श्रियाला 'वेब सीरिज क्वीन' म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. तिनं आपल्या परफॉर्मन्सने नेहमीच चाहत्यांना नवं सरप्राईज दिलं आहे. 'ताजा खबर' मध्ये भुवन बाम,जे.डी चक्रवर्ती देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. लवकरच या सीरिजची रिलीज तारीख जाहीर केली जाईल. 'ताजा खबर' व्यतिरिक्त श्रिया आणखी दोन सिनेमातून महत्त्वाच्या व्यक्तिरेखा साकारताना दिसेल.