Jaya Bachchan: दिग्गज बॉलीवूड अभिनेत्री जया बच्चन त्यांच्या चिडचिड्या स्वभावामुळे नेहमीच चर्चेत असलेल्या पहायला मिळतात. शूटिंग सेटपासून ते संसदेपर्यंत जया बच्चन अॅग्रेसिव्ह अंदाजात दिसतात.

अमिताभ बच्चन यांची पत्नी जया बच्चन आज आपला ७५ वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. जया बच्चन फिल्म इंडस्ट्रीत आल्यापासूनच स्टार अॅटिट्युडमध्ये राहिल्या आहेत. एकदा जया बच्चन यांचा रेप सीन शूट करायचा होता ज्यासाठी दिग्दर्शकानं व्हिलनला सांगितलं होतं की त्याला जया बच्चन यांचे कपडे फाडायचे आहेत.

राज्यसभा टी.व्ही सोबत बातचीत करताना जया बच्चन यांनी १९७२ सालच्या 'एक नजर' सिनेमाचा किस्सा सांगितला होता. सिनेमात सुधीर नावाचे अभिनेता जी व्यक्तिरेखा साकारत होते,त्या व्यक्तिरेखेला जया बच्चन यांचा रेप करताना दाखवायचं होतं. (When Jaya Bachchan beats villian so badly that he denied to do the rape scene with her )

जया बच्चन म्हणाल्या,''मला सांगितलं गेलं की तुमचे कपडे फाडले जातील''. मी म्हटलं,''नाही..मी बिलकुल यासाठी परवानगी देणार नाही. दिग्दर्शकासोबत माझं मोठं भांडण झालं''.

जया बच्चन म्हणाल्या की, दिग्दर्शक बी.आर. इशरानं त्यांना म्हटलं की ते हा सिनेमाच बंद करतील. तेव्हा जया बच्चन म्हणाल्या,''ठीक आहे..बंद करुया शूट''.

जया बच्चन पुढे म्हणाल्या,;;निर्मात्यानं सांगितलं तो आर्टिस्ट असोसिएशनकडे जाईल आणि मी म्हटलेलं,जे करायचंय ते करा''.

भांडणानंतर २ दिवस शूट पुढे ढकललं. तेव्हा अमिताभ बच्चननी त्यांना समजावलं की जेव्हा त्यांनी सिनेमासाठी हो म्हटलं आणि तेव्हा तो सीन स्क्रिप्ट मध्ये होता तर मग आता त्या नाही कसं म्हणू शकतात?

अमिताभ बच्चन देखील या सिनेमाचा भाग होते. जया बच्चन बिग बी यांना म्हणाल्या,''मी कोणालाही माझे कपडे फाडण्याची परवानगी देणार नाही. मी स्वतःचे कपडे स्क्रीनवर फाडताना पाहू शकत नाही''.

त्यानंतर दिग्दर्शक आणि जया बच्चन दरम्यान या गोष्टीवर एकमत झालं की त्या सीन मध्ये जया बच्चन यांना नॅच्युरल रिअॅक्शन द्यायच्या होत्या.

जया बच्चन म्हणाल्या,''बिचारा तो व्हिलन ज्याला माझा रेप करायचा होता,त्यानं माझ्याकडून इतका मार खाल्ला की तोच म्हणाला,मी हिचा रेप करणार नाही''.

जया बच्चन तो किस्सा सांगत खूप हसल्या होत्या.