जेव्हा सलमान गर्लफ्रेंडच्या कपाटात लपला होता आणि एका चुकीमुळे पकडला गेला...

मुंबई- बॉलीवूडचा दबंग खान त्याच्या चांगल्या वाईट करामतींमुळे प्रेक्षकांच्या चांगलाच लक्षात राहतो. त्याचे चाहते तर त्याची केवळ एक झलक पाहण्यासाठी तरसत असतात. सलमानने पडद्यावर अनेक प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत. आणि त्याची कोणतीही भूमिका असो चाहते त्याचा एक वेगळाच ट्रेंड व्हायरल करतात. सलमानच्या सिनेमांपेक्षाही जास्त चर्चा असते ती त्याच्या लग्नाची. इतकंच नाही तर त्याच्या वैयक्तिक जीवनाबद्दल जाणून घेण्याची अनेकांना उत्सुकता असते. सलमानने आत्तापर्यंत ऐश्वर्या राय, संगीता बीजलानी, सोमी अलीसोबत अनेकांना डेट केलं आहे आणि त्याच्या गर्लफ्रेंड्स-अफेअर्समुळे तर तो नेहमीच चर्चेत असतो. हे ही वाचा: 'मिस्टर इंडिया'ला ३४ वर्ष पूर्ण, अनिल कपूर यांनी शेअर केला मजेदार किस्सा सलमान खानने स्वतः एका शोमध्ये त्याच्या गर्लफ्रेंडसोबतच्या एका किस्स्याचा खुलासा केला होता. सलमानने सांगितलं होतं, 'तो एकदा त्याच्या गर्लफ्रेंडच्या कपाटात लपला होता. मात्र तो पकडला गेला.' सलमान खानने हा खुलासा त्यावेळी केला होता जेव्हा त्याच्या शोमध्ये राजकुमार राव आणि श्रद्धा कपूर 'स्त्री' या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी आले होते. त्यावेळी सलमानने सांगितलं की त्याच्या गर्लफ्रेंडचे वडिल अचानक घरी आले होते तेव्हा त्याला स्वतःला लपवणं भाग होतं. सलमान स्वतःला लपवण्यासाठी तिच्या कपाटात लपला मात्र एक चुक झाली आणि तो पकडला गेला.कपाटाच्या आत खुप धुळ असल्याने सलमान शिंका आली आणि मग सलमानच्या गर्लफ्रेंडच्या वडिलांनी त्याला पकडलं. मात्र तिच्या वडिलांना सलमान पसंत पडल्याने त्यांनी याविषयी काही हरकत घेतली नसल्याचं त्याने सांगितलं. लॉकडाऊनमुळे सलमान त्याच्या पनवेल येथील फार्महाऊसवर त्याच्या जवळच्या व्यक्तींसोबत आहे. इथे देखील त्याच्यासोबत अभिनेत्री जॅकलीन आणि युलिया वंतुर असल्याने त्याच्या गर्लफ्रेंडबाबतीतल्या चर्चां काही थांबत नाहीयेत. when salman khan hide in his girlfriend closet because her father arrived home unexpectedly

