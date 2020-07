जेव्हा सलमान खानने केला होता सरोज खान यांचा अपमान..

मुंबई- बॉलीवूडच्या प्रसिद्ध कोरिओग्राफर सरोज खान यांच्या निधनाने संपूर्ण सिनेसृष्टी दुःखी आहे. केवळ कलाकारच नाही तर चाहतेही त्यांच्या आठवणीत दुःखी आहेत. सोशल मिडियावर अनेकजण त्यांच्या जुन्या आठवणींना उजाळा देत त्यांचे फोटो, व्हिडिओ शेअर करत आहेत. मात्र काही काळ सरोज खान या कामामुळे थोड्या हैराण होत्या. हे ही वाचा: 'ए मुली कंबर हलव' म्हणत बेबो करिनावर चिडल्या होत्या सरोज खान.. सरोज खान या काम मिळत नसल्याने अडचणीत आहेत असं कळाल्यावर सलमान खानने सरोज खान यांची भेट घेतली होती. एवढंच नाही तर त्याने त्याच्या आगामी सिनेमात काम देण्याचं देखील कबुल केलं होतं. सलमान खान आणि सरोज खान यांनी बीवी हो तो ऐसी, अंदाज अपना अपना यांसारख्या अनेक सिनेमात एकत्र काम केलं. याबद्दल माहिती देताना सरोज खान यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं होतं की, जेव्हा आम्ही भेटलो तेव्हा सलमानने मला विचारलं की सध्या मी काय करतेय? मी त्याला प्रामाणिकपणे सांगितलं की माझ्याकडे काही काम नाहीये आणि मी नवीन अभिनेत्रींना भारतीय शास्त्रीय नृत्य शिकवत आहे. हे ऐकताच त्याने मला म्हटलं होतं की आतापासून तुम्ही माझ्यासोबत काम कराल. मला माहित होतं की सलमान खान त्याच्या शब्दाचा पक्का आहे आणि तो त्याचं वचन पूर्ण करणार. मात्र २०१६ मध्ये सरोज खान यांनी सलमान खानवर त्यांना दुर्लक्षित केल्याचा आरोप केला होता. सरोज खान यांनी सांगितलं होतं की, एकदा एका पेशंटला सलमान खानसोबत बोलायचं होतं. तेव्हा त्यांनी त्यांच्या एका मित्राला सलमान खानला फोन करायला सांगितलं आणि सांगितलं की मास्टरजींना बोलायचं आहे असं सांगा. मात्र सलमानने त्यांचा फोन घेण्यास नकार दिला. सरोज यांनी तेव्हा म्हटलं होतं की हा खूपंच उद्धटपणा आहे. सलमान मला ओळखतो आणि कित्येक सिनेमांमध्ये आम्ही एकत्र काम केलं होतं तेव्हा त्याची अशी वागणूक माझ्यासाठी अपमानास्पद आहे. when saroj khan felt salman khan insulted her but after that promised her to give work in film

