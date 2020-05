'नगमा स्टँड विथ पाकिस्तान' चर्चेत का? 

मुंबई - हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अदाकारीनंतर सध्या राजकारणात सक्रीय असलेल्या नगमा सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत (ट्रेंडिंग) आहेत. सोशल मीडियावरील लोकप्रिय ट्विटरच्या माध्यमातून व्यक्त झाल्यानंतर त्यांना पाकिस्तानी समर्थक म्हणून हिणवणे सुरु झाले आहे. एका पाकिस्तानी महिला पत्रकाराची बाजू घेत भाजपच्या प्रवक्त्यावर घणाघात केल्यामुळे ट्विटरवर तिला ट्रोल करण्यात येत आहे.

एका हिंदी वृत्त वाहिनीच्या चर्चेत सहभागी झालेल्या पाकिस्तानी पत्रकार आणि या कार्यक्रमात सहभागी भाजप प्रवक्ता संबित पात्रा यांच्यात शाब्दिक चकम झाली. यावेळी संबित पात्रांनी पाकिस्तानी महिला पत्रकाराला उद्देशून असभ्य भाषा वापरली यासंदर्भात नगमा यांनी ट्विटरवरुन आपल्या मनातील भावना व्यक्त केली. त्यानंतर ट्विटरवर #NagmaStandsWithPakistan ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. नगमा पाकिस्तानची बाजू घेत आहे, अशा प्रतिक्रिया ट्विटरवर उमटताना दिसत आहेत.

I saw this video 4 times to find out what was so deplorable that Congressi @nagma_morarji started crying for Pakistani #TariqPeerzada on Twitter and stqrted a campaign against our Hindusthani brother @sambitswaraj #NagmaStandsWithPakistan https://t.co/oGxUiYzZ1w

— DEEPAK (@DesiMogambo) May 7, 2020