Shah Rukh Khan Birthday: जग फिरणारा शाहरुख आजवर काश्मिरला का नाही गेला? कारण ऐकून व्हाल भावुक

Shah Rukh Khan Birthday News: आज शाहरुख खानचा वाढदिवस. शाहरुख खानच्या वाढदिवसाला जगभरातले हजारो, लाखो फॅन्स त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत. शाहरुख खान ५८ वर्षांचा झाला आहे.

शाहरुख खानने आजवर त्याच्या सिनेमांच्या माध्यमातुन भारतात - परदेशात भ्रमंती केली आहे. पण तो कधीच भारतातील काश्मिरला गेला नाही. काय आहे यामागचं कारण? जाणुन घ्या.

शाहरुख खान कधीच काश्मिरला गेला नाही, हे आहे कारण

शाहरुखची एक जुन्या मुलाखतीत शाहरुखने हे कारण सांगितलं आहे. SRK अमिताभ बच्चन यांच्या KBC शोमध्ये गेला होता तेव्हा तो म्हणाला,"माझ्या वडिलांची आई काश्मिरी होती. म्हणून एकदा वडिलांनी मला सांगितले की, आयुष्यात एकदा तरी या तीन ठिकाणांना भेट दिली पाहिजे. इस्तंबूल, रोम आणि काश्मीर.

शाहरुखचे बाबा त्याला म्हणाले होते, "रोम, इस्तंबुल ये दो जगह मेरे बिना लेना पर काश्मीर मेरे बिना मत देखना". (रोम, इस्तंबुल तु फिर पण काश्मिर माझ्याशिवाय फिरु नको. मी दाखवेल)

शाहरुख पुढे म्हणाला, "माझे बाबा खुप लवकर जग सोडून गेले. पुढे कामानिमित्त मी जगभर पोहोचलो. पण मी कधीच काश्मीरला गेलो नाही. मला अनेक संधी मिळाल्या... मित्रांनी बोलावले, कुटुंबातील सदस्य सुट्टीवर गेले... पण मी कधीच काश्मीरला गेलो नाही कारण माझे वडील म्हणाले होते, 'काश्मीर मेरे बिना मत देखना... मै दिखाऊंगा...'

शाहरुख खानचा हा भावनिक व्हिडिओ सर्वांचं मन जिंकत आहे. दरम्यान 'जब तक है जान'च्या शूटिंगदरम्यान शाहरुखने काश्मीरला भेट दिली होती असं अनेक लोकं सांगत आहेत.

त्यावेळी शाहरूख म्हणाला होता की, यश चोप्रा त्याच्यासाठी वडिलांसारखे आहेत आणि म्हणून तो त्यांच्यासोबत काश्मीरला गेला होता. एकुणच शुटींगनिमित्ताने शाहरुख काश्मिरला गेलाय पण वडिलांनी दिलेला शब्द असल्याने तो काश्मीरला कधीही फिरायला नाही गेलाय.