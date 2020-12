‘वंडर वुमन’ची बुर्ज खलिफावर जबरदस्त एंट्री, तीन वेळा बदललेल्या तारखेनंतर अखेर 'या' दिवशी होणार रिलीज

मुंबई- 'वंडर वुमन १९८४' हा सर्वात मोठ्या सिनेमांपैकी एक म्हणून चर्चेत आहे. खरं तर हा सिनेमा ऑगस्ट महिन्यात रिलीज होणार होता. मात्र कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गामुळे हा सुपरहिरो सिनेमा तीन ते चार वेळा लांबणीवर गेला. अखेर प्रेक्षकांच्या आग्रहाखातर हा मोस्ट अवेटेड 'वंडर वुमन १९८४' सिनेमा येत्या २५ डिसेंबर रोजी जगभरातील थिएटर्समध्ये रिलीज होणार आहे. या सिनेमात मुख्य व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या अभिनेत्री गॅल गेडॉटने स्वत: सोशल मीडियाद्वारे ही आनंदाची बातमी चाहत्यांना दिली आहे.

अभिनेत्री गॅलने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरुन जगातील सर्वात मोठी इमारत बुर्ज खलिफाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. या इमारतीवर 'वंडर वुमन १९८४ चा ट्रेलर झळकत आहे. या ट्रेलरमध्ये डायना प्रिंस अर्थात वंडर वुमनचे आश्चर्यचकित करणारे स्टंट्स पाहायला मिळत आहेत. या व्हिडीओच्या माध्यमातून तिने तिच्या सगळ्यात चर्चित सिनेमाची रिलिज डेट चाहत्यांना सांगितली आहे. युरोप आणि अमेरिकेत हा सिनेमा १७ डिसेंबरला रिलीज झाला तर भारतात येत्या २५ डिसेंबरला 'वंडर वुमन १९८४' चाहत्यांसाठी रिलीज होणार आहे.

Journey to Themyscira and see young Diana in action in this exclusive first look at the opening scene of #WonderWoman1984, in theaters and on HBO Max December 25. pic.twitter.com/3I2jIZilGE

— HBO Max (@hbomax) December 15, 2020