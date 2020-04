दिलासादायक..बेचाळीस तासांत औरंगाबादेत एकही नवीन पॉझिटीव्ह रुग्ण नाही

औरंगाबाद : औरंगाबादेत गत दोन-तीन दिवसांपुर्वी कोरोना बाधीत रुग्णसंख्येत कमालीची वाढ झाल्यानंतर शुक्रवारी (ता. दहा) रात्री दोघांचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले होते. मात्र त्यानंतर गत बेचाळीस तासांत औरंगाबादकरांना थोडा दिलासा मिळाला. आज कोरोनाचा एकही नवीन पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळला नाही. ही माहिती रवीवारी (ता. १२) सायंकाळी चारपर्यंतची आहे. कोरोना बाधीत रुग्णांत वाढ होत असताना शहरवासीयांची चिंताही सातत्याने वाढत आहे. शुक्रवारी दिवसभरात एकही रुग्ण आढळला नसताना त्याच रात्री यादवनगर व देवळाई भागात दोन रुग्ण आढळले. त्यामुळे दिलासादायक ठरलेल्या शुक्रवार रात्री चिंता वाढवणारा ठरला. त्यानंतर शनीवारी (ता. ११) रुग्ण आढळले नाहीत. रवीवारीही सायंकाळी चारपर्यंत एकही पॉझिटीव्ह रुग्ण आढळला नाही. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडुन माहिती देण्यात आली. त्यानुसार जिल्हा सामान्य रूग्णालयात (मिनी घाटी) रवीवारी १३० रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १०६ जणांना घरातच अलगिकरणात राहण्याचा सल्ला देण्यात आला. नवीन ११४ जणांना रुग्णालयात भरती करण्यात आले. सध्या एकूण १७ कोरोनाबाधित रुग्णांवर मिनी घाटीत उपचार सुरू आहेत. आज कोरोना बाधीत एकही रुग्ण आढळला नाही. एकूण १०२ जणांच्या लाळेचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविलेले आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा ६४ तपासणी अहवाल नकारात्मक आले आहेत. तेथील ७६ नमुने तपासणीचे अहवाल येण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. देखरेखीखाली ठेवण्यात आलेल्या रुग्णांपैकी २३ रुग्णांना त्यांच्यावर पूर्ण उपचारानंतर सुटी देण्यात आली. सध्या रुग्णालयात ९१ रुग्ण आहेत. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडुन देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

