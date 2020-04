गूड न्यूज ..इच्छाशक्तीच्या जोरावर मी कोरोनामुक्त 

औरंगाबाद - डॉक्टर आपल्यात आत्मविश्वास जागा करतात. स्वतःमध्येसुद्धा आत्मविश्वास निर्माण झालाच पाहिजे. कोरोनाला घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही. आत्मविश्वास आणि प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर मी आज कोरोनामुक्त झाले. हे भावोत्कट उद्गार आहेत सिडको एन-चार येथील कोरोनामुक्त झालेल्या महिलेचे. त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावना त्यांच्या शब्दांत... ‘‘मी औरंगाबादकरांना एकच सांगेल, की आपल्या येथील डॉक्टरांची टीम खूप चांगली आहे. व्यवस्थित लक्ष देते. येथील डॉक्टर आणि इतर सर्व कर्मचारी आत्मविश्वास जागृत करतात. प्रत्येकाने सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले आणि सरकारने सांगितलेल्या गोष्टी पाळल्या तर कोरोनाची एवढी संख्या वाढणार नाही. आपण खरी माहिती डॉक्टरांना सांगितली, तर ते योग्य उपचार करू शकतात. जर आपण खोटी माहिती दिली तर त्याचे परिणाम आपल्याला भोगावे लागेल. जिल्हा रुग्णालयात सर्व व्यवस्था चांगली होती.’’ मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा ‘राधेय’ वाचले कोरोना कोविड -१९ वर उपचार सुरू असताना मी रुग्णालयामध्ये कथा वाचल्या. कर्णावर आधारित ‘राधेय’ हे पुस्तकही वाचले, असेही त्यांनी सांगितले. सायंकाळी सहानंतर त्या स्वगृही परतल्या. लवकरच बरं व्हायचंय!

महिला रुग्णालयात असताना डॉक्टरांनी त्यांना खूप आत्मविश्वास दिला. तुम्हाला बरं व्हायचंय. तुम्ही खंबीर राहा. घाबरू नका, असे वारंवार ते सांगत त्यांना आधार देत होते. त्यामुळे महिलेचाही डॉक्टर म्हणतात,

आम्हालाही मिळाले बळ

महिला कोरोनामुक्त होण्यासाठी डॉक्टर्स, परिचारिका, ब्रदर्सपासून अगदी परिचरापर्यंत सर्वांनीच प्रचंड मेहनत घेतली. ही महिला बरी होऊन स्वतःच्या घरी गेल्याने आम्हाला अत्यानंद झाला. आमचा आत्मविश्वास अधिक बळावला. असेच आमचे सर्व रुग्ण लवकर बरे होऊन घरी जावे अशी आमची मनोमन इच्छा असल्याच्या भावना या डॉक्टरांच्या आहेत. ‘‘माझ्या पत्नीचा देवावर खूप विश्‍वास आहे. तिने खूप कष्ट केले. आता प्रत्येकाने एकच करावे, की घाबरून जाऊ नये, शासन सांगतेय त्या पद्धतीने सूचनांचे पालन काटेकारपणे करावे. सर्व मिळून कोरोनावर मात करू.’’ -महिलेचे पती

Web Title: Aurangabad Breaking News Victory Over Corona Virus by force of will