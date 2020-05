औरंगाबादेत कोरोनाबाधितांमध्ये सर्वाधिक तरुणांची संख्या

औरंगाबाद : औरंगाबादेत कोरोनाचा विळखा वाढत आहे, ही चिंतेची बाब असली, तरी त्यापेक्षा जास्त गंभीर म्हणजे कोरोनाबाधित २९७ रुग्णांपैकी सर्वाधिक २१ ते ४० वयोगटातील आहेत. हे प्रमाण ४३.७७ टक्के आहे. एकूण रुग्णांत पुरुषांचे प्रमाण ५६ टक्के आहे. कोरोनाचा संसर्ग औरंगाबादेत वाढत असतानाच तरुणांमध्ये संसर्ग झपाट्याने वाढत असल्याचे रुग्णालयात भरती झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २१ ते ३० वयोगटातील ६६, तर ३१ ते ४० वयोगटातील ६४ रुग्ण असे १३० तरुण रुग्ण आहेत. एकूण २९७ रुग्णांचा विचार केल्यास हे प्रमाण ४३.७० टक्के आहे. अर्थातच एकूण रुग्णांपैकी निम्म्याच्या आसपास रुग्ण हे तरुण आहेत. २९७ रुग्णांपैकी १६६ परुष रुग्ण व १३१ महिला रुग्ण आहेत. अर्थात, ५६ टक्के पुरुष आणि ४४ टक्के इतके महिलांचे प्रमाण आहे. ही आकडेवारी आणि टक्केवारी सोमवारी (ता. चार) रात्री नऊपर्यंतची आहे. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा वयोगटानुसार रुग्ण

२१ ते ३० वयोगटातील ६६ रुग्ण कोरोनाबाधित

३१ ते ४० वयोगटातील ६४ रुग्ण कोरोनाबाधित

११ ते २० वयोगटातील ५२ रुग्ण कोरोनाबाधित

४१ ते ५० वयोगटातील ३५ रुग्ण कोरोनाबाधित

५१ ते ६० वयोगटातील २६ रुग्ण कोरोनाबाधित

एक ते १० वयोगटातील २४ रुग्ण कोरोनाबाधित

६१ ते ७० वयोगटातील २१ रुग्ण कोरोनाबाधित

७१ ते ८० वयोगटातील ८ रुग्ण कोरोनाबाधित

८० वर्षांवरील एक रुग्ण कोरोनाबाधित वयोगटानुसार मृत्यू (एकूण मृत्यू ११)

४१ ते ५० वयोगटातील एक रुग्ण

५१ ते ६० वयोगटातील पाच रुग्ण

६१ ते ७० वयोगटातील तीन रुग्ण

७१ ते ८० वयोगटातील दोन रुग्ण

