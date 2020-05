औरंगाबादेत पोलिस निरीक्षकासह कुटुंबातील चौघांना कोरोनाची लागण!

औरंगाबाद - औरंगाबाद शहर पोलिस दलातील एका पोलिस निरीक्षकांच्या मुलाला कोरोनाची लागण झाल्यानंतर पोलिस निरिक्षकासह एकुण चौघांना कोरोनाची लागण झाल्याची माहिती महापालिकेच्या टास्क फोर्सच्या प्रमुख अपर्णा थेटे यांनी दिली. गुरुवारी (ता. सात) सकाळी त्यांच्या चाचणीच्या अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या मुलाला बुधवारी (ता. सहा) लागण झाल्याचा अहवाल आला होता. यामुळे पोलिस निरीक्षक राहत असलेल्या इमारतीसह परिसर सील केला असुन स्वॅब घेण्याची प्रक्रीया सुरु आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कोरोनाचा शहरातील विविध भाग हॉटस्पॉट झाले असतानाच आता रेल्वे स्थानक परिसरातही पाच जणांचा अहवाल पॉझिटीव्ह आल्याने आता

चिंता वाढत आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा पोलिस निरीक्षकांच्या मुलाला दोन दिवसांपुर्वी ताप आल्याने एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान त्याचे स्वॅब घेण्यात आले. चाचणी अहवालातून कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिस निरिक्षकही स्वत:हुन एका खासगी रुग्णालयात भरती झाले. रेल्वे स्थानक भागातील हमालवाडामधील एक इमारत व बाजुचा परिसर पोलिसांनी सील केला असे एका उच्चपदस्थ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा औरंगाबादकरांसाठी चिंता वाढवणारे आकडे समोर येत आहेत. बुधवारी (ता.६) ३५ जणांनंतर गुरुवारी (ता. ७) सकाळच्या सत्रात १७ जणांना कोविड विषाणूची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे आता एकूण रुग्णसंख्या ३७३ वर पोचली आहे. कोरोना मीटर उपचार घेत असलेले रुग्ण ः ३३२

बरे झालेले रुग्ण ः २९

मृत्यू झालेले रुग्ण ः १२

एकूण ः ३७३

