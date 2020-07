जनता कर्फ्यूसाठी एसआरपीएफची लाठी! औरंगाबादेत होणार कडक अंमलबजावणी

औरंगाबाद - कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नऊ दिवस होणाऱ्या लॉकडाउनच्या काळात ८० टक्के पोलिस कर्मचारी, अधिकारी रस्त्यावर असतील. ‘एसआरपीएफ’ची आणखी एक तुकडी बोलावण्यात आलेली आहे. शिवाय दुचाकी पूर्णपणे बंद, अन्नधान्य वाटपही बंद राहणार असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी येथे दिली. दरम्यान, जनता कर्फ्यूच्या नावाखाली प्रशासन जनतेवर दडपशाही करू पाहत असल्याची टीका जनतेतून होत आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा सर्वांचे सहकार्य गरजेचे

लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर माहिती देण्यासाठी बुधवारी (ता. आठ) आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. चिरंजीव प्रसाद म्हणाले, की कोरोना साखळी तोडण्यासाठी हा लॉकडाउन आहे. लॉकडाउनदरम्यान सर्वांचे सहकार्य गरजेचे आहे. शहरवासीयांनी पोलिसांना सहकार्य करावे. १० ते १८ जुलैदरम्यान संस्था व राजकीय मंडळींना जेवण वाटप करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. नागरिकांनी बाहेर जाणे टाळावे, अत्यावश्यक कामासाठीच पोलिसांकडून परवानगी देण्यात येईल. पोलिस ठाण्यात काम पाहून कर्फ्यूदरम्यान ८० टक्के पोलिस रस्त्यावर राहतील. या नऊ दिवसांच्या कर्फ्यूने कोरोनाची साखळी तुटेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. 'एसआरपीएफ'ची एक तुकडी आपल्याकडे आहे. पुन्हा एकाची मागणी केली आहे. ३२५ होमगार्डही सोबतीला असतील, असेही त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस पोलिस उपायुक्त मीना मकवाना, सहायक पोलिस आयुक्त नागनाथ कोडे उपस्थित होते. मुख्य बाजारपेठेत व्यवहार राहणार बंद

‘जनता कर्फ्यू’दरम्यान जाधववाडी बाजार समितीतील सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या काळात बाजार समितीमधील मुख्य आवारात औषध फवारणी करून निर्जंतुकीकरण करण्यात येईल, अशी माहिती सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. सभापती पठाडे म्हणाले, की चार जुलै रोजी बाजार समितीची मासिक सभा झाली. या सभेत बाजार समितीचे मुख्य बाजारातील आवार जनता कर्फ्यूदरम्यान बंद ठेवण्याचा ठराव घेण्यात आला. तालुक्यातील व शहर परिसरातील शेतकऱ्यांनाही आम्ही न येण्याचे आवाहन केले आहे. बाजार समितीमध्ये सर्व व्यवहार बंद राहणार असले, तरी करमाड येथील उपबाजारपेठ नियमित सुरू राहील. दोन दिवसांपूर्वी उपबाजारपेठेत डाळिंब व टोमॅटो खरेदीस प्रारंभ झाला आहे. यावेळी बाजार समितीचे संचालक देविदास कीर्तीशाही उपस्थित होते.

