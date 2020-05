CoronaVirus : वाढत्या संसर्गाला ब्रेक लावा - आरोग्य मंत्री राजेश टोपे 

औरंगाबाद : औरंगाबादसह मराठवाड्यात जिल्ह्यात रुग्णांचे प्रमाण अधिक असल्याने संसर्ग पसरू नये यासाठी प्रयत्न आवश्‍यक असुन सर्वसमावेशक ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना करुन सुक्ष्म नियोजनाव्दारे रुग्ण संख्येवर नियंत्रण मिळवावे. अशा सुचना सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सोमवारी (ता. १२) दिल्या. प्रशासनाच्या कामात लोकप्रतिनिधी, सामाजिक कार्येकर्ते व नागरिकांचे सहकार्य महत्वाचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात लोकप्रतिनीसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्ह्यात वाढत चाललेल्या रुगणसंख्या आणि त्यावर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांविषयी आढावा घेतला. ते म्हणाले की, जिल्ह्यातील कोविड बाधित गर्भवती महिलांसाठी स्वतंत्र खाजगी रुग्णालयाची अथवा वार्डची निर्मिती करावी, यातुन त्यांची अधिक चांगली काळजी घेता येईल. तर...खासगी रुग्णालयाची मान्यता रद्द करावी

घाटीमध्ये केवळ कोविड बाधित रुग्णांवर उपचार करावेत. नॉन कोविड रुग्ण खाजगी रुग्णालयात भरती करावेत जे खाजगी रुग्णालय रुग्ण भरती करुन घेण्यास टाळाटाळ करतील त्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी. तसेच ज्या कोवीड बाधीत रुग्णांमध्ये कोविडची लक्षणे नाहीत त्यांच्यावर आयुष मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार उपचार करण्याच्या सुचना आरोग्यमंत्री टोपे यांनी दिल्या. कोण काय म्हणाले

खासदार इम्तियाज जलील - खाजगी लॅबला परवानगी द्यावी. शहरातील परिस्थितीची माहिती आरोग्यमंत्र्यांना दिली. घाटीमध्ये केवळ कोविड बाधित रुग्णांवरच उपचार करण्यात यावेत तसेच जिल्ह्यातील खाजगी लॅबला तपासणीसाठी परवानगी देण्यात यावी असे त्यांनी मत मांडले. डॉ. भागवत कराड - भिलवाडा पॅटर्न जिल्ह्यात राबवावा.

शहरातील वाढता प्रादुर्भाव पाहता बाधित क्षेत्रासह इतर भागातही संचारबंदी कडक करावी अशा सूचना देत राजस्थानमधील भिलवाडा पॅटर्न जिल्ह्यात राबवावी, त्यामुळे कारोना रुग्णांची संख्या कमी होईल. आमदार हरीभाऊ बागडे - नागरिकांनी सहकार्य करावे. नागरिकांनी सुध्दा लॉकडाऊनचे तंतोतंत पालन करुन प्रशासनाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. संचारबंदीच्या काळात नियम तोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी असेही हरीभाऊ बागडे म्हणाले. विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर - उपाययोजनांवर भर देण्याच्या सुचना

शहरातील अनेक कन्टेंनमेन्ट भागाला मी स्वत: भेटी दिल्या असून तेथील नागरिकांशी संवाद साधून परिस्थितीची माहिती करुन घेत उपाययोजनांवर भर देण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी - कंटेन्मेंट झोनमधील नागरिकांच्या चाचण्या घेण्याला प्राधान्य

शहरात जास्तीत जास्त तपासणी करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांचा कसून शोध घेऊन त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात येत आहेत. कंटेन्मेंट झोन मधील नागरिकांच्या चाचण्या घेण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. कंटेन्मेंट भागातील नागरिकांशी विचारपुस

आरोग्यमंत्री टोपे यांनी किलेअर्कच्या अलगीकरण केंद्राला भेट दिली. तेथील रुग्णांची त्यांनी विचारपूस केली. रुग्णांना नाष्टा, जेवण आणि सोयी सुविधांबाबत विचारणा केली. यानंतर किलेअर्क येथील कंटेन्मेंट भागातील नागरिकांशी त्यांनी संवाद साधला व त्यांच्या समस्या जाणुन घेतल्या. जामा मशिद व्यवस्थापणाने २१५ रुग्णांसाठी तयार केलेल्या व्यवस्थेविषयी त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

