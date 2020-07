सोलापूरहून औरंगाबादेत आले अन् चालक निघाला बाधित 

औरंगाबाद ः बॅंकेच्या कामासाठी दोन अधिकारी एका वाहनातून सोलापूरहून शुक्रवारी (ता.१०) औरंगाबाद शहराजवळ आले. महापालिकेच्या पथकाने झाल्टा फाटा येथे कोरोना टेस्टसाठी त्यांचे वाहन थांबवून स्वॅब घेतला असता, चालकाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे दोन्ही अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला. त्यांनी चालकाला झाल्टा फाट्यावर सोडून सोलापूरला परत जाणे पसंत केले. लॉकडाउनची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेने शहराच्या प्रवेशद्वारावर शहरात येणाऱ्यांची स्वॅब घेऊन चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. झाल्टा फाटा येथे एक पथक तैनात होते. सकाळी सोलापूरहून एका कारमधून तिघेजण आले. यातील दोघे बॅंक अधिकारी होते. तिघांचे स्वॅब घेतला असता, कारचालकाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे बॅंक अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला. त्यांनी शहरात न येता तिथून परत जाण्याचा निर्णय घेतला. चालकाला मात्र कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा वडील पॉझिटिव्ह, मुलगा निगेटिव्ह

नगर नाक्यावर वडील पॉझिटिव्ह आले, तर मुलगा निगेटिव्ह आल्याचा प्रकार घडला. हे दोघे वाहनाने पुण्याहून बुलडाण्याला जात होते. महापालिकेच्या पथकाने त्यांची तपासणी केली. त्यानंतर वडील पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांना कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले, तर मुलाला क्वारंटाइन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. जळगावहून येणारे दोघे पॉझिटिव्ह

हर्सूल टी-पॉइंटवर देखील प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली. यावेळी दोघे जळगावहून एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जात होते. त्यांचे स्वॅब घेतले असता, दोघे पॉझिटिव्ह आल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कंपन्यांच्या गाड्यावरून अधिकाऱ्यांत मतभेद

लॉकडाउनच्या काळात काही कंपन्‍यांना सूट आहे. वाळूज औद्योगिक वसाहतीमधील कामगाराच्या बस नगर नाक्यावरून जातात. त्यातील कामगारांचे स्वॅब घ्यायचे का? यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी या कामगारांची चाचणी करण्याचा आग्रह धरून बस अडवून ठेवल्या, तर महापालिकेने हे कामगार रोज ये-जा करतात, त्यामुळे त्यांची चाचणी करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेतली. संबंधित कंपन्यांना पत्र देऊन या कामगारांची तपासणी करण्याच्या सूचना केल्या जातील, असे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी सांगितले.

