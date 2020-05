CoronaVirus : पोटात अन्नाचा कण नाही, तुम्ही जेवण देऊ शकता का? 

औरंगाबाद : कोरोनाच्या संकटात मराठवाडा ग्रामीण विकास संस्थेअंतर्गत जिल्ह्यामध्ये चाइल्ड हेल्पलाइन (क्र. १०९८) मार्फत १९० मुलांना मदतीचा हात देण्यात आला. शहरी व ग्रामीण भागामध्ये चाइल्ड हेल्पलाइनची टीम लॉकडाउनमध्ये चिमुकल्यांना मदतीचा हात देत आहे. अक्षरशः १०९८ वर कॉल येतो, ‘ताई, दादा आज आमची मुले उपाशी आहेत, आम्हाला घरही नाही आणि जवळ काही खायलाही नाही, तुम्ही काही पोराला खायला आणून देता का?’ हा संवाद ऐकून मन हेलावून जाईल अशी परिस्थिती आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा अन्नधान्याची मदत जिल्ह्यामध्ये स्थलांतरित कामगार व त्यांची मुले बाहेर जिल्हा व राज्यातून मोठ्या प्रमाणात उदरनिर्वाहासाठी वास्तव्यास आहे. या काळात जास्तीत-जास्त रेशनची मदत पालकांकडून मागितली जात आहे. चाइल्ड हेल्पलाइनने अशा काही कुटुंबांना व चिमुकल्यांना मदतीचा हात देऊन अन्नधान्याची मदत केली आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून मास्क व हात धुण्यासाठी साबण देण्यात आला आहे. जास्तीत-जास्त मदत हवी असणारी कुटुंबे वाळूज, रांजणगाव, बजाजनगर, रेल्वेस्टेशन वस्ती, विटावा गाव, करोडीगाव या भागातील मुले व कुटुंब आहेत. लॉकडाउन व संचारबंदीमुळे शाळा बंद असल्याने त्यामुळे मुलांची मानसिकता वेगळी होत आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा कृतियुक्त उपक्रमही घेतले चाइल्ड हेल्पलाइन टीमने बालगृहातील बालकांना वेगवेगळ्या कृतियुक्त उपक्रमाध्ये कसे आनंदी ठेवता येईल असा एक प्रयत्न केला. त्यामध्ये लायन्स बाल सदन, बाबा साई बालगृह व भगवानबाबा बालिकाश्रम यामधील मुले व मुलींचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे सदरील बालकांना त्यांच्या बालगृह अधीक्षक यांच्याकडे फोनवर इंटरनेटच्या माध्यमातून ऑनलाइन माहिती देऊन चित्रकला व निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या. मदतीसाठी चाइल्ड हेल्पलाइन टीममध्ये प्रकल्प संचालक अप्पासाहेब उगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र समन्वयक अन्नपूर्णा ढोरे, समुपदेशक मिलिंद अकोलकर, राजेश सरकटे, योगेश उगले, आकाश बेडवाल, उज्ज्वला भालेराव, आम्रपाली बोर्डे यांनी पुढाकार घेतला.

Web Title: The Child Helpline team is helping with the lockdown.