दिलासा...शहरात बारा ठिकाणी फिव्हर क्लिनिक

औरंगाबाद - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शहरातील अनेक रुग्णालये बंद असून, शासनस्तरावर रुग्णालये सुरू करण्याचे आवाहन वारंवार केले जात आहे. मात्र, त्याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. सर्दी, ताप व खोकल्याच्या रुग्णांची तपासणीदेखील केली जात नसल्यामुळे आता महापालिकेने पुढाकार घेत शहरात १२ ठिकाणी ‘फिव्हर क्लिनिक’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी तीन दिवसांत ही सुविधा नागरिकांना मिळेल. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा दवाखाने बंद झाल्याने अडचण

कोरोनामुळे शहरातील अनेक दवाखाने बंद आहेत. प्रशासनाने खासगी डॉक्टरांना आवाहन करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही. बहुतांश जणांनी दवाखाने बंद ठेवलेले आहेत. त्यामुळे सध्या एखाद्याला साधा ताप, सर्दी, खोकल्याचा त्रास सुरू होताच संपूर्ण कुटुंब दहशतीखाली येत आहे. त्यांना उपचारासाठी न्यायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अशा रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी आता महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. महापालिकेतर्फे चार ठिकाणी, आयएमएतर्फे सहा ठिकाणी तर एमजीएम व धूत हॉस्पिटलमध्ये अशा १२ ठिकाणी रुग्णांची तपासणी केली जाणार आहे. रुग्णांना नेहमीप्रमाणे ताप, सर्दी, खोकला असेल तर या ठिकाणी उपचार करून घरी सोडले जाईल. संशयित असेल तर पुढील तपासण्याच केल्या जातील, असे गुरुवारी (ता. नऊ) महापौर नंदकुमार घोडेले व आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे सांगितले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा चार ठिकाणी संशयित कोविड सेंटर

कोरोना संशयित रुग्णांची तपासणी करण्यासाठी चार ठिकाणी संशयित कोविड सेंटर सुरू केले जाणार आहेत. त्यात किलेअर्क येथील समाजकल्याण विभागाचे वसतिगृह, एमजीएम मैदान व पदमपुरा येथील इमारत व अन्य एका ठिकाणी सोय केली जाणार आहे, असे श्रीमती पाडळकर यांनी सांगितले. फिव्हर क्लिनिक कुठे कुठे?

समाजकल्याण हॉस्टेल किलेअर्क, एमजीएम स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स, ईओसी पदमपुरा, एमआयटी हॉस्टेल, धूत हॉस्पीटल, एमजीएम हॉस्पीटल, आयएमए मिनी हॉल, एन- २ महाजन कॉलनी, जवाहर कॉलनी, भडकलगेट, एमटू टिव्ही सेंटर, कांचनवाडी.



