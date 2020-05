अन् कोरोनामुक्त रुग्णाने पाय धरून मानले डॉक्टरांचे आभार

औरंगाबाद - त्याचे वय ३८ वर्षे. आयुष्य मजेत सुरू होते; पण कोरोनाच्या संकट खाईत सापडला अन् कोविड-१९ ची लागण झाली. त्याला जिल्हा रुग्णालयात भरती केले खरे; पण प्रकृती गंभीर झाली. शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमी झाले. घाटीत त्याला गंभीर अवस्थेत भरती केले. गुरुवारी (ता.सात) तो बरा (निगेटिव्ह) झाला. सुटीनंतर निरोपाच्या वेळी सर्वजण त्याच्याजवळ आले. तेव्हा त्याच्यातील माणुसकी विनम्र झाली. त्याने दोन हात डॉक्टरांच्या पायाकडे नेत आभार मानले. तेव्हा जीवदान देणारे डॉक्टरही हात जोडून उभे होते. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा गंभीर अवस्थेत केले होते दाखल

औरंगाबादेत कोरोनाच्या रूग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यात काही भाग धोक्याच्या पातळीवर गेलेले आहेत. यात समतानगरातील तरुणाचा १० एप्रिलला कोविड अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यानंतर त्याला जिल्हा रुग्णालयात भरती केले. पण, २० एप्रिलला प्रकृती गंभीर झाल्याने सायंकाळी साडेचारला घाटीच्या अतिदक्षता विभागात गंभीर अवस्थेत भरती करण्यात आले. त्यांच्या शरीरातील ऑक्सिजनचे प्रमाण ८६ टक्के राहत होते. उपचारानंतर त्याच्या रक्तामधील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढत गेले. त्याचा १४ व्या दिवसांचा व १५ व्या दिवसांचा अहवाल निगेटिव्ह आला. त्यामुळे दोन दिवस निगराणीखाली ठेवले. गुरुवारी सकाळी साडेअकराला पूर्ण उपचारानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) डेडिकेटेड कोविड रुग्णालयातून त्याला सुटी देण्यात आली, अशी माहिती घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी दिली. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा यांच्या प्रयत्नांनी कोरोनामुक्त

अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल प्रमुख व मेडिसीन विभागप्रमुख डॉ. मीनाक्षी भट्टाचार्य व त्यांची टीम निरोपावेळी उपस्थित होती. हा रुग्ण डॉ. अविनाश मुंडे, डॉ. अलीम पटेल, डॉ. संदेश मालू, डॉ. संदीप चव्हाण, डॉ. चेतन, डॉ. दिग्विजय चव्हाण, अधिसेविका विमल केदारे, महेंद्र ब्रदर, प्रतीक जोशी, रोहिणी ठोकरे, हेमलता सिरसाट, संजीवनी बाहेकर या चमूच्या प्रयत्नाने हा कोरोनामुक्त झाला.



