Corona Virus : एकाच दिवसात तीनशेवर क्वारंटाइन 

औरंगाबाद - शहरात कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी महापालिकेने आता होम क्वारंटाइन आणि स्वतंत्र क्वारंटाइन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना क्वारंटाइन केले जात आहे. रविवारी महापालिकेने हायरिस्क भागातून सुमारे ३१३ नागरिकांना क्वारंटाइन केले; तर २०९ जणांना तपासणीनंतर होम क्वारंटाइनचा सल्ला देण्यात आला. मूळचे शहरातील रहिवासी असलेल्या व कामानिमित्त पुणे, मुंबईत गेल्यानंतर तेथून शहरात येणाऱ्यांकडे महापालिकेने सुरवातीला दुर्लक्ष केले होते; तसेच सुरवातीला बाहेरून आलेल्या बहुतांश जणांना होम क्वारंटाइन केले. मात्र, आता शहराबाहेरून आलेल्या प्रत्येकाला; तसेच पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या प्रत्येकाला १४ दिवस क्वारंटाइन करण्याची कडक अंमलबजावणी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सुरू केली आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा महापालिकेने या धोरणाची कडकपणे अंमलबजावणी केल्याने गेल्या काही दिवसांत सुमारे ६०० नागरिकांना कलाग्राम, देवगिरी बॉइज हॉस्टेल व किलेअर्क येथील सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात स्वतंत्र क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. शनिवारी पंचकुआ व नूर कॉलनी या नवीन भागात कोरोनाचे रुग्ण आढळले, तर रविवारी (ता. २६) पुन्हा आसेफिया कॉलनी आणि समतानगरात दोन महिला कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्या. या हायरिस्क भागातील रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या सुमारे ३१३ नागरिकांना महापालिकेने रविवारी स्वतंत्र क्वारंटाइन केले आहे. यामध्ये पुरुष, महिला, लहान मुलांचा समावेश आहे. कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व तपासणीनंतर अहवाल निगेटिव्ह आलेल्या २०९ जणांना; तसेच कमी प्रभाव असलेल्या भागातील १९५ नागरिकांना होम क्वारंटाइनचा सल्ला दिला असल्याची माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा चोवीस तासांत १४ जणांच्या हातांवर शिक्का गेल्या २४ तासांत पुणे, मुंबईसह अन्य शहरांतून १४ नागरिक दाखल झाले आहेत. यात एक व्यक्ती हा परदेशातून आला आहे. अन्य १३ जण महापालिकेच्या तीन स्क्रीनिंग सेंटरवरून तपासणीदरम्यान बाहेरून आल्याचे समोर आले आहे. या सर्वांची चौकशी करून व आरोग्य तपासणी केल्यानंतर या सर्वांना महापालिकेने होम क्वारंटाइनचा शिक्का मारून घरी पाठविले. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा



