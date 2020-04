औरंगाबाद - सकाळी ४५ मिनिटे आणि सायंकाळी ४५ मिनिटे प्राणायाम करून श्‍वासावर नियंत्रण मिळवल्यास रोगप्रतिकारशक्ती अतिशय चांगली होते. साधे साधे आजार तर दूर होतातच; शिवाय कोरोनाचा व्हायरस, बॅक्टेरियाचा त्रास होणार नाही, यासाठी आपल्या श्‍वासाचा उपयोग करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्याचा सल्ला डॉ. गिरधर करजगावकर यांनी दिला. एमबीबीएस, एमएस असलेले डॉ. करजगावकर यांनी ‘प्राणायाम, ध्यान व आहाराचा मनोकायिक आजारांवरील परिणाम’ या विषयात पीएच.डी. केली आहे. शिवाय ‘प्राणायाम : ज्ञान व विज्ञान’ या पुस्तकाचे लेखक असून त्यांनी आतापर्यंत अनेकांना प्राणायामाचे प्रशिक्षण दिले आहे. ते म्हणाले, की शरीरातील वेगवेगळी कार्ये करण्यासाठी लागणाऱ्या प्राणशक्तींचा विस्तार, त्यांना आयाम देणे म्हणजे प्राणायाम. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा आपल्या शरीराला आवश्‍यक असलेली ऊर्जा अनावश्‍यक ठिकाणी खर्च करतो. पर्यायाने ज्या अवयवांना जी ऊर्जा लागते ती मिळत नाही. यामुळे ही अतिरिक्त ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी प्राणायाम करणे फार महत्त्वाचे आहे. शरीरात ऑक्सिजन कन्झम्शन कॅपिसिटी वाढण्यासाठी वज्रासन खूप चांगले आहे. कुंभक, आंतर कुंभक, रेचक आणि बाह्य कुंभक असे चार टप्प्यांचे प्राणायामाचे एक चक्र पूर्ण होते. प्राणायामाचे शास्त्रात २८ प्रकार दिलेले आहेत. डॉ. करजगावकर म्हणाले, की श्‍वास घेतो त्यावेळी श्‍वासाचा पडदा खाली आलेला असतो आणि सोडतो तेव्हा श्‍वासाचा पडदा वर जातो व जेव्हा श्‍वास रोखून ठेवतो तेव्हा त्या पडद्याला आराम मिळतो. मग नियम आहे की, कोणत्याही गोष्टीला आराम मिळाला तर पहिल्यापेक्षा अधिक कार्यक्षमपणे काम होते. मेंदूत सतत विचारचक्र सुरू असते. मेंदूला विचार करायला थांबवणे गोळ्या-औषधाने होत नाही तर श्‍वास रोखून ठेवल्यानंतर मेंदूला विचार करण्यापासून विश्रांती मिळते. मानसिक ताणतणाव येतो, त्यावेळी माणसात डिप्रेसिव्ह एन्झाईम्स तयार होतात आणि हे रोगप्रतिकारशक्ती कमी करतात. प्राणायामाने हे डिप्रेसिव्ह एन्झाईम्स कमी कमी होत जातात व मेंदूला कार्यक्षम करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले संप्रेरक तयार होण्याला मदत होते. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा आहारामध्ये फळे, अद्रक, रताळी, व्हिटॅमिन ‘सी’साठी रसाळ फळांचा आहारात समावेश करा. प्राणायामाने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते. कोरोनाच काय, कोणत्याही आजाराचा त्रास होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

Web Title: Corona Virus Self Control On Breathing And Defeat Diseases Aurangabad News