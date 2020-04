गल्ल्यांचाही ‘बंद’ सुरूच

औरंगाबाद - शहरात नव्याने दोनजण कोरोनाबाधित आढळून आल्यानंतर चित्र बदलले आहे. आता अनेक वसाहतींमध्ये नागरिक स्वतः होऊन अनोळखी नागरिकांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी वाहने आडवी लावून, बल्ल्या बांधून काळजी घेत आहेत. शनिवारी (ता.चार) शहराच्या विविध भागांत हा प्रकार सुरूच होता. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा नागरिकांनी घेतली धास्ती

शहरात काही दिवसांपूर्वी एका प्राध्यापिकेला कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर योग्य उपचारानंतर त्या ठणठणीत बऱ्या झाल्या. मधले काही दिवस शहरात एकही कोरोनाबाधित रूग्ण आढळून न आल्याने शहरवासीयांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी कोरोनाचे दोन रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळल्याने नागरिकांना आता चांगलीच धास्ती घेतली आहे. सिडको एन-चार व आरेफ कॉलनी परिसरातील अनेक भागात स्वतः होऊन नागरिकांनी बाहेरच्यांना प्रवेशबंदी केली. त्यासाठी कॉलनीतील मुख्य रस्त्यावर काहींनी वाहने आडवी लावली तर काहींनी बल्ल्या, दगड टाकून कॉलनीत येण्यास मज्जाव केला. शनिवारी असाच प्रकार शहराच्या इतर भागातही सुरूच होता. पुंडलिकनगर, सिडको-हडकोतील काही भाग, मुकुंदवाडी, एसटी काॅलनी परिसरातही असाच प्रकार नागरिकांनी केला आहे. व्हॉटस्ॲप ग्रुपवरून आवाहन

संचारबंदी असली तरी भाजीपाला, किराणा साहित्य, अत्यावश्‍यक सेवा, दूध विक्री सुरूच राहील, असे शासनाने वारंवार स्पष्ट केले आहे. मात्र, अनोळखी भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते स्वस्त भाजीपाला व फळे देत आपल्या भागात येत आहेत. अशा अनोळखी व्यक्तीकडून खरेदी करू नका, असे आवाहनही व्हॉटस्ॲप ग्रुपवरून केले जात आहे. त्याला इतर नागरिकांकडूनही प्रतिसाद मिळत आहे. तथापि, यामुळे मात्र काही ठिकाणी वादावादीचे प्रसंगही उद्भवत आहेत.



