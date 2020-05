धक्कादायक: वसुंधरा काॅलनीत २४ तासांनंतर ना सर्व्हे ना तपासणी, केवळ फवारणी

औरंगाबाद : आधीच औरंगाबाद रेड झोनमध्ये आहे. एखाद्या परिसरात कोरोनाबाधित आढळल्यानंतर तो कंटेनमेंट झोन जाहीर केला जातो. त्यानुसार तत्काळ कार्यवाही सुरु होते. मात्र, एन- सात मधील वसुंधरा कॉलनीत तसे होताना दिसत नाही. चोवीस तास उलटूनही कॉलनीतील कुणाचीच साधारण आरोग्य तपासणीही करण्यात आलेली नाही. वसुंधरा कॉलनीत रविवारी (ता. १०) सकाळी एक ५३ वर्षीय पुरुष कोरोनाबाधित आढळले आहेत. शनिवारी रात्री त्यांचे लाळेचे नमुने घेण्यात आले होते. ते पॉझिटिव्ह असल्याचे समजल्यापासून २४ तास उलटले आहेत. वसुंधरा कॉलनी आणि बाजुच्या दोन सोसायटीमध्ये असा मिळून १०० कुटूंबे याठिकाणी आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कोरोनाबाधित व्यक्ती आढळून आल्यानंतर काल दुपारी बाराच्या सुमारास औषध फवारणी केली. दुपारी एक वाजता कॉलनी पत्रा लावून सील केली. त्यानंतर मात्र, त्यांच्या संपर्कात कोण कोण आले. याची चौकशी झालेली नाही. किंवा साधारण आरोग्य तपासणी देखील झाली नाही. सद्यस्थितीत कॉलनीतील काहींना लक्षणे दिसून आहेत. यातील एक जण रात्रीच खासगी रुग्णालयात दाखल झाला आहेत. त्यांचेही अद्याप लाळेचे नमुने घेतलेले नाहीत. महापालिकेतर्फे अद्याप आरोग्याच्या बाबतीत कोणतीही ठोस बाब घडत नसल्याने लोक भयभीत आहेत. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

