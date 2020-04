सुखद...औरंगाबादेतील आणखी सहाजण कोरोनामुक्त

औरंगाबाद - औरंगाबादकरांसाठी सुखद बातमी असून, जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेणारे सहाजण कोरोनामुक्त झाले असून, त्यांना शुक्रवारी (ता.२४) घरी जाऊ दिले जाणार असल्याची माहिती डॉ. प्रदीप कुलकर्णी यांनी दिली. जिल्हा रुग्णालयात आता १७ बाधितांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी सहा जणांचा १४ दिवसांचा उपचार कालावधी पूर्ण झाला आहे. त्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे त्यांची रुग्णालयातून सुटी होणार आहे. औरंगाबादेत कोरोनामुक्त झालेल्यांची संख्या आता २२ झाली आहे. गेल्या काही दिवसात रूग्णसंख्या वाढत होती. आता बरे होणारेही वाढत असल्याने सर्वांनाच दिलासा मिळालेला आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा मिनी घाटीत घेतले ५४ जणांचे नमुने

मिनी घाटीत गेल्या चोवीस तासात ११ रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. या सर्वांना घरातच अलगीकरणात राहण्याचा सल्ला मिनीघाटीच्या डॉक्टरांनी दिला आहे. यात ५४ जणांच्या लाळेचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. सध्या मिनी घाटीत एकूण ६3 रुग्ण दाखल आहेत. या सर्वांची प्रकृती चांगली आहे. तसेच आतापर्यंत १६ रुग्ण बरे होऊन घरी पाठविलेले आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा घाटीत २३ जणांची तपासणी

घाटी रूग्णालयात गेल्या चोवीस तासात २३ रूग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ०४ जणांचे स्वॅब (लाळेचे नमुने) घेतले होते. यातील तीन रुग्णांच्या स्वॅबचा अहवाल निगेटीव्ह आल्याने आरोग्य विभागाला दिलासा मिळाला आहे. सध्या घाटीत समता नगरातील दोघांवर उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृतीही चांगली असल्याचे घाटीतील डॉक्टरांनी सांगितले. दरम्यान घाटीत एकूण २१ रुग्ण दाखल असून दिलासादायक बाब म्हणजे चोवीस तासात एकही मृत्यू कोरोनाने झालेला नाही.



