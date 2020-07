आईच्या जिद्दीमुळे ती शिकली आणि मिळविले असे यश...

औरंगाबाद ः आई-वडील मजुरी करून कुटुंबाचा गाडा हाकतात. त्यात घरात व्यसनधिनता असतानाही महापालिकेच्या सिडको एन-सात येथील शाळेची विद्यार्थिनी दिपाली इंगळे हिने ९३.२० टक्के गुण घेऊन यश मिळविले. ‘मी मुलीला शिकविणार...’ ही तिच्या आईची जिद्द कामाला आली. विशेष म्हणजे, दिपालीने वर्गातील पहिला नंबर कधीच सोडला नाही. दहावीत ती महापालिकेच्या शाळेतून पहिली आली. महापालिकेच्या शाळांमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेतात. हातगाडीचालक, भाजीपाला विक्रेते, किरकोळ कामे करून कुटुंब चालविणारे अनेक जण आम्ही जे उपभोगले ते मुलांच्या नशिबी नको, या भावनेतून जिद्दीने मुलांना शिकवितात. पालकांच्या पाठबळावर विद्यार्थी देखील घवघवीत यश मिळतात. यंदा माध्यमिक विद्यालय सिडको एन-७ येथील विद्यार्थिनी दिपाली अरुण इंगळे हीने शाळेतूनच नव्हे तर महापालिकेतून प्रथम क्रमांक पटकावला. दिपालीची घरची परिस्थिती हालाकीची आहे. भाड्याने राहत असल्याने सतत घर बदलावे लागते. आई -वडील मजुरी करतात. त्यात भर म्हणून घरात व्यसनाधीनता. त्यामुळे घरातून कोणाचे मार्गदर्शन नाही. मात्र तिच्या आईची जिद्द होती, ती मुलीने शिक्षण घ्यावं. त्यासाठी दिपालीने वर्गातील पहिला नंबर कधी सोडला नाही आणि दहावीमध्ये महापालिकेतून पहिला येण्याचा मान मिळविला. अधिकारी होण्याची इच्छा तिने व्यक्त केली आहे. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा



मराठी, उर्दू माध्यमाचे ६२५ विद्यार्थी उत्तीर्ण

दहावी परिक्षेत महानगरपालिकेच्या मराठी व उर्दू माध्यमाचा ८६.८८ टक्के निकाल लागला आहे. ७२० पैकी ६२० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. सिडको एन-७ विद्यालयाची विद्यार्थिनी दिपाली इंगळे (९३.२०) ही प्रथम आली तर उर्दू माध्यमातून शहाबाजार शाळेची अमिना रझा हुसेन (८६.८०) ही प्रथम आली. महापालीकेच्या शहरात १७ माध्यमिक शाळा असून, दहावी परीक्षेला मराठी व उर्दू माध्यमातून ७२० विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यात मराठी माध्यमाच्या ५४७ व उर्दू माध्यमातून १७३ विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. मराठी माध्यमातून ५४७ पैकी ४५४ विद्यार्थी उत्तीर्ण (८३.००) तर उर्दू माध्यमातून १७३ पैकी १७१ विद्यार्थी उत्तीर्ण (९८.८०) झाले. प्रशासक अस्तिककुमार पांडेय, अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र निकम, शिक्षण विभाग प्रमुख विजया घाडगे, शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी विद्यार्थी, मुख्याध्यापक, शिक्षकांचे अभिनंदन केले. मराठी माध्यमातील गुणवंत

प्रथम-दिपाली इंगळे (९३.२०), सिडको एन-सात विद्यालय.

द्वितीय-सायमा शेख (९१.२०) माध्यमिक विद्यालय नारेगाव.

तृतीय-श्रुती वाघुले (९०.६०) माध्यमिक विद्यालय हर्सुल. उर्दु माध्यम

प्रथम-अमिना रझा (८६.८०) माध्यमिक विद्यालय शहाबाजार.

व्दितीय-सोहेल शेख (८५.८०) माध्यमिक विद्यालय किराडपुरा.

तृतीय- फिरदोस तुबा कुरेशी (८४.८०) किराडपुरा शाळा.

