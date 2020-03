मरणाची भीती बसलिया उरी...

औरंगाबाद : कोरोनाने संपूर्ण जगावर मोठे संकट आहे. याच काळात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोरोना विषयी अनेक प्रकारच्या अफवा व उपाय सुचवण्याची प्रकारही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. याच माध्यमांचा वापर लोक कलावंत कोरोना विषयी लोकांनी जागृत करण्यासाठी करीत आहेत. या आजार विरोधात लढण्यास व सरकारने दिलेल्या सूचना विषयी जनजागृती करत आहे. असाच काहीसा प्रयत्न भारूड रत्न निरंजन भाकरे यांनी लोकगीतातून केला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशात लॉक डाऊन आहे. तरीही अनेक जण रस्त्यावर फिरत आहे. यामुळे लोकांनी रस्त्यावर फिरू नये व शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावेत असे राज्य व केंद्र सरकार तर्फे वेळोवेळी सांगण्यात येत आहे. यात लोककलावंतांतर्फे वेगवेगळ्या गीतांच्या माध्यमातून लोकांना घरी राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा भारुडकार निरंजन भाकरे यांनी रहिमाबाद(ता.सिल्लोड) स्वतः घरी राहून कोरोनाविषयी लढा देण्यासाठी जनजागृती पर गीत तयार करत लोकांना घरी राहण्याचा सल्ला दिला आहे." कोरोना संकट आलेया दारी, मरणाची भीती बसली उरी, साऱ्यांनी मिळून घरात राहायचं शासनाचे नियम पाळत आता घरीच राहायचं' असा संदेश देणारे हे गीत तयार केले आहेत. मुलगा व पत्नी यांची साथ घेऊन भाकरे यांनी हे जनजागृतीपर आवाहन गीत तयार केले आहे. सोशल मीडियावर हे गीत चांगलेच फिरत आहे. बुरगुंडाच्या माध्यमातून जगभरात पोहोचलेले भाकरे यांनी या गीताच्या माध्यमातून शासनाची मदत करण्याचे काम ते करीत आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा डॉक्टर नर्स विषयी व्यक्त केली कृतज्ञता

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रात्रंदिवस कार्यरत असणाऱ्या डॉक्टर ,नर्स ,पोलीस, अंगणवाडी सेविका यांच्या विषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भारूड रत्न निरंजन भाकरे यांनी गीत तयार केले आहेत." साऱ्या डॉक्टर देवतांना परिचारिका मातांना पोलीस देवतांना अंगणवाडीसेविकांना साऱ्या देश सेवकांना मी करितो वंदन' असे या गीताचे बोल आहेत.या गीताच्या माध्यमातून देश विषयी कार्यरत असलेल्या सर्वांविषयी निरंजन भाकरे यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.



