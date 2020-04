रहा फीट अँड फाईन : आयुर्वेदीक काढा ठेवेल सर्दीजन्य आजारांपासून दूर 

औरंगाबाद - सध्या थैमान घातलेल्या कोरोनाची सुरूवात सर्दीजन्य आजारापासून होते. यासाठी आपल्या घरातील स्वयंपाक घरातील सुंठ, मीरे आणि लेंडीपिंपळी या त्रिकटूचा काढा सर्दी आणि सर्दीजन्य आजारांना दूर ठेवेल. रोगप्रतिकार शक्ती वाढवुन कोरोनासारख्या आजाराला आपण आपल्या कुटूंबियाला दूर ठेवु शकतो, असा सल्ला डॉ. अरविंद धाबे यांनी दिला आहे. डॉ. अरविंद धाबे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वनस्पतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांनी अलहाबाद येथील हिंदी विश्‍वविद्यालयातुन चार वर्षाचा आयुर्वेदरत्न हा अभ्यासक्रमही पुर्ण केला आहे. आयुर्वेदीक औषधोपचार हा त्यांचा पिढीजात व्यवसाय आहे. त्यांचे वडील शंकरराव धाबे परभणी जिल्ह्यात नामांकीत वैद्य होते. त्यांचा वारसा डॉ. धाबे पुढे चालवत आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा कोरोनाचा प्रतिकार करण्यासाठी रोगप्रतिकारशक्ती उत्तम असणे गरजेचे आहे. सध्या कोरोनामुळे सर्दी, कोरडा खोकला, घशात खवखव होत असेल तर आयुर्वेदात यासाठी दोन चूर्ण सांगीतले आहेत. सीतोपलादी चूर्ण किंवा तालिसादी चुर्ण. हे चुर्ण तीनवेळा मधातुन चाटण घेतले तर सर्दी व सर्दीजन्य आजारांची बाधा होत नाही. रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठीच्या त्यांनी टिप्स दिल्या. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी करा हे गुळवेल काढा किंवा गुळवेल सत्व घेतल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

आवळ्यात सी व्हिटॅमिन मुबलक असतात तर बदामात खनिज मोठ्या प्रमाणात असतात.

यासाठी रोज एक आवळा आणि दोन बदामाचे नियमित सेवन करावे

अश्‍वगंधाच्या मुळ्याची पावडर एक ते अर्धा चमचा दुधातून घ्यावी.

ज्येष्ठमधाची काडी चघळावी किंवा पावडरचे चाटण करावे

शिलाजीतमध्ये खनिज आहे, बाजारात कॅप्सूल स्वरुपात ते उपलब्ध असते. सकाळ-संध्याकाळ एक एक गोळी घेतली तरी रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

बहुगुणी तुळस कोणत्याही आजारासाठी प्रभावी आहे. अद्रक, लसूणही आहारात हवे.

वरीलपैकी काहीच शक्य नसेल तर च्यवनप्राश सकाळ-संध्याकाळ एक एक चमचा घ्यावे.

सुंठ, मीरे, लेंडीपिंपळी या त्रिकटूचे समभाग घेऊन त्यांचे गुणधर्म वाढवण्यासाठी तुळशीची पाने, जायफळ, दालचीनी, गवतीचहा मिसळून आयुर्वेदीक काढा घेतल्यास सर्दीजन्य आजारांपासून दूर राहता येईल.

