दहा दिवसात या जिल्ह्याला मिळेल २५ हजार मेट्रीक टन युरिया 

औरंगाबाद : येत्या दहा दिवसात जिल्ह्याला २५ हजार मेट्रीक टन युरिया उपलब्ध होईल अशी माहिती कृषी समिती सभापती एल.. जी. गायकवाड यांनी दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीना शेळके यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ( ता. २२) जिल्हा परिषदेची व्हिडिओ कॉन्फ्रन्सद्रारे स्थायी समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. बैठकीत जिल्ह्यातील युरिया खताच्या तुटवड्यावर चर्चा झाली. युरियाचा मागणीनुसार पुरवठा होत नाही. खताची रॅक उतरवताना मोठ्या व्यावसायिकांनाच फक्त युरिया दिला जातो तर लहान व्यावसायिकांना युरिया दिला जात नाही.तसेच तालुक्यांच्या उद्दिष्टाप्रमाणे खताचे वाटप केले जात नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यावर येत्या दहा दिवसात जिल्ह्याला २५ हजार मेट्रीक टन युरिया उपलब्ध होईल यासाठी राज्य तसेच केंद्राकडे पाठपुरावा करून आवश्यक युरिया खत उपलब्ध करून घेतलेला आहे व तो लवकरच मिळेल असे कृषी सभापती तथा उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी सांगितले.याबद्दल सदस्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांच्या अभिनंदनाचा ठराव घेतला. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा व्याज शासनजमा न करण्याचा ठराव १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना मिळणारे यावर्षीचे व्याज शासनजमा करायचे आहे. यावर सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घे याला विरोध दर्शवला. आत्तापर्यंत ग्रामपंचायतींकडून चार कोटी जमा करण्यात आले आहेत ही रक्कम ग्रामपंचायतींच्या हक्काची असल्याने ती शासनजमा करण्यात येऊ नये असा यावेळी ठराव घेण्यात आला. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा महिला व बालकल्याणच्या निधीत करू नये कपात कोरोनाकाळात महिला व बाल कल्याण विभागाच्या अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्यांनी सेवेचे काम करत आहेत. अशा संकटकाळात महिलांना रोजगार प्रशिक्षण, अंगणवाड्या सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक अंगणवाडीत बालकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी या विभागाच्या निधीमध्ये कोणतीही कपात करू नये अशी सूचना महिला व बाल कल्याण सभापती अनुराधा चव्हाण यांनी केली. असा यावेळी ठराव घेऊन तो शासनाला पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माध्यमिक शिक्षकांच्या बदल्यांचा ठराव गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जात नाही व त्याबाबत शासनाकडूनही काही निर्णय प्राप्त नाहीत त्यामुळे गेल्या २० - २५ वर्षांपासून माध्यमिक शिक्षक एकाच जागी ठाण मांडून आहेत त्यांच्या प्राथमिक शिक्षकांप्रमाणे बदल्या करण्याचा यावेळी ठराव घेण्यात आला. बैठकीत विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय मंजूर करण्यात आले. ऑनलाइन बैठकीत सभापती अविनाश गलांडे, मोनाली राठोड, रमेश पवार, किशोर पवार, शिवाजी पाथ्रीकर, मधुकर वालतुरे, रमेश गायकवाड, केशवराव तायडे व अधिकारी सहभागी झाले होते. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

Web Title: In Ten Days This District Will Get Twenty Five Thousand Metric Tons Of Urea Aurangabad News