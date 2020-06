कोरोनाला हरवण्यासाठी मदत करतील या वनस्पती 

औरंगाबाद : कोरोना नामक विषाणूने साऱ्या जगाला हैरान केले आहे, त्याचा संसर्ग रोखण्यासाठी लसीचे शोधकार्य सुरू आहे. मात्र निसर्गामध्ये अशा अनेक वनौषधी आहेत त्यांच्या सेवनाने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, पर्यायाने आपण कोरोनाच्या विषाणूला दूर ठेऊ शकतो. घराच्या कंपाऊंडमध्ये तर कोणी टेरेसवर शोभीवंत झाडांची गार्डन फुलवतात. याच्या जोडीलाच औषधी वनस्पतींची लागवड केली तर कोरोनासह अनेक साथरोगांना दूर ठेवता येते असा दावा औषधी वनस्पतींचे अभ्यासक डॉ. डी.ए. सावंत यांनी व्यक्त केला. सर्वत्र कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे, दिवसेंदिवस कोरोनाबाधितांचा आकडा फुगतच चालला आहे. मात्र यावर रामबाण औषध उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र संसर्गजन्य आजाराच्या साथी यापूर्वीही आल्या आहेत त्यावेळी वैद्यकशास्त्र आजच्याएवढे प्रगत नसतानाही पूर्वीच्या लोकांनी त्या साथींवर मात केली ती त्यांच्या रोगप्रतिकारशक्तीने. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी अनेक औषधी वनस्पती आपल्या अवतीभोवती असतात मात्र त्यांची ओळख आणि औषधी गुणधर्म माहीत नसल्याने त्याचा वापर करत नाही. अनेकजण आपल्या घराच्या परिसरात कंपाऊंडमध्ये किंवा टेरेसवर गार्डन तयार करून तिथे फुलझाडे, विविध रंगाची फुले लाऊन प्रसन्नता मिळवतात. शोभीवंत झाडे जरूर लावा, मात्र.. येथील लॉर्ड्स वनौषधी व संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. दत्तात्रय सावंत गेल्या अनेक वर्षांपासून वनौषधीची लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रचार प्रसाराचे काम करत आहेत. डॉ. सावंत हे एम. फार्मा असून औषधी वनस्पती विषयात त्यांनी पीएच. डी. केली असून त्यांच्या नावावर आंतरराष्ट्रीय पेटंटही आहेत. डॉ. सावंत म्हणाले, घराच्या परिसरात शोभीवंत झाडे जरूर लावा मात्र त्याच्या बरोबरीने औषधी वनस्पतीही लावल्या पाहिजेत. कितीही खोकला आला तरी अडुळशाचे झाड कुंडीत असेल तर दोन पाने खाताच खोकला बरा होतो. शुगर वाढली तर इन्सुलीन प्लांटची दोन पाने खाल्ली तर शुगर नियंत्रणात येते अशा कितीतरी वनस्पती आहेत त्या आपल्या घरी लावू शकतो. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा घरी करा कोरोना गार्डन कोरोनासारख्या महामारीला दूर ठेवण्यासाठी आपण प्रत्येकजण घरीच कोरोना गार्डन तयार करू शकतो. लवंग, दालचिनी, काळी मिरीचे झाड, लेंडी पिंपळी, कापूर, कृष्ण तुळस, वैजयंती तुळस, अश्‍वगंधा जिला गावाकडच्या भाषेत ढोरगुंज म्हणून ओळखले जाते. गुळवेल किंवा गुडूची या औषधी वनस्पती या कोरोना गार्डनमध्ये लावून प्रत्येकाने आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवावी. कोरोनाला हरवण्यासाठी प्रत्येकाच्या घराच्या परिसरात या वनस्पती असल्या पाहिजेत असे मत डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

